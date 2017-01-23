Право на експорт молочної продукції в ЄС вже мають 14 українських підприємств

Дозвіл поставляти свою молочну продукцію на європейський ринок мають 14 українських підприємств, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на главу відомства Тараса Кутового.

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«Вже 14 українських виробників молочної продукції отримали дозвіл на експорт своєї продукції на ринок ЄС. Отримання європейських сертифікатів якості підтвердило відповідність української молочної продукції міжнародним нормам і стандартам, завдяки чому нам вдалося увійти на ринок ЄС і тим самим розширити експортний потенціал українського агросектора», - наводяться в повідомленні слова міністра.

Прес-служба додала, що станом на сьогодні 277 українських підприємств мають право поставляти свою продукцію на європейські ринки. При цьому Україна продовжує працювати над подальшим збільшенням доступу української аграрної продукції на ринок ЄС, зростанням експорту молочної продукції та продукції тваринного походження.

«Робота щодо відповідності української продукції європейським показникам якості та безпеки ведеться на постійній основі і включає у себе заходи, спрямовані на недопущення в обіг небезпечної продукції, як для експорту, так і для внутрішньодержавного обігу», - цитує Кутового прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, з початку дії економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році Україна не використовувала квоти на безмитні поставки молочної продукції.

Наприкінці грудня 2015 року Єврокомісія надала першим 10 українським виробникам молочної продукції доступ на ринок ЄС. Рішення набрало чинності з 10 січня 2016 року. При цьому станом на середину 2016 року одну пробну поставку на європейський ринок провела тільки компанія «Молочний альянс» (Яготинський маслозавод і Золотоніський маслокомбінат).

До числа тих, що отримали дозвіл на експорт молочки до Євросоюзу, крім «Молочного альянсу», увійшли підрозділи компаній «Лакталіс» («Лакталіс-Миколаїв» і «Молочний дім»), «Мілкіленд» (Недригайлівський сирцех і Роменський молочний комбінат підприємства «Рось», «Менський сир» підприємства «Прометей»), компанія «Люстдорф», Житомирський маслокомбінат, підприємство «Гадячсир», Вінницький молочний завод «Рошен» і сироварна компанія «Клуб сиру».