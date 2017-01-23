Аграрний фонд в 2016 році втричі скоротив чистий прибуток

«Прогнозований чистий дохід – 48,5 млн грн. Наш фінансовий план виконаний на 101%», - наводяться в повідомленні слова Радченка.

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При цьому дохід компанії минулого року скоротився на 26,2% - до 2,14 млрд грн.

Голова компанії відзначив, що отримані фінансові результати прогнозовані і свідчать про стабільну роботу підприємства.

За інформацією Радченка, в 2015 році прибуток Аграрного фонду становив 154,6 млн грн (перевиконання плану на 243%), але тоді він був досягнутий в основному за рахунок ефекту низької бази порівняння і того кризового стану, з якого довелося виводити Аграрний фонд.

Прес-служба компанії додала, що в 2016 році Аграрний фонд реалізував 240 тис. тонн борошна. Згідно з повідомленням, частка підприємства на українському ринку борошна минулого року зросла до 12,2% до 11,8% у 2015.

У компанії нагадали, що в грудні 2015 року Аграрний фонд вийшов на роздрібний ринок борошна з власною торговою маркою, а в 2016 році на роздрібному ринку з'явилися також гречка і вівсяні пластівці ТМ «Аграрний фонд».

За даними прес-служби, в 2017 році підприємство планує розширювати лінійку своєї продукції та вивести на роздрібний ринок ряд круп власної ТМ, зокрема манку. Також Аграрний фонд планує почати продаж фасованого цукру.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Аграрний фонд скоротив чистий прибуток у порівнянні з 2014 роком в 4,3 раза - до 154,6 млн грн. Чистий прибуток держпідприємства становив 2,9 млрд грн, що на 3,7% більше, ніж у 2014 році.

Аграрний фонд був створений в 2013 році. В його функціональні обов'язки передані форвардні закупівлі врожаю для підтримки українських сільгоспвиробників. Крім діяльності у сфері купівлі-продажу зерна, підприємство також займається реалізацією продуктів його переробки.