Штаб-квартиру ЄС засипали тоннами сухого молока (фоторепортаж)

Десятки фермерів із Бельгії, Німеччини, Франції, Нідерландів та Литви протестували проти рішення Європейської комісії поступово повернути на ринок запаси молочного порошку, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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В останні роки перевиробництво молока в ЄС призвело до падіння цін на молочну продукцію і розорення багатьох фермерів.

В кінці листопада Європейська комісія вирішила виставити на продаж частину запасів сухого молока, накопичених за більш ніж рік в державах-членах Євросоюзу.

Це молоко було вироблено в період максимального падіння цін, коли влада ЄС скуповувала у фермерів їхню продукцію.

Єврокомісія обіцяла, що не буде продавати накопичені запаси, однак після "обнадійливих сигналів про підйом на молочному ринку" вирішила виставити сухе молоко на продаж.

Субсидовані владою фермери Євросоюзу в останні роки провели серію протестів в Брюсселі, виступаючи проти зниження цін на продукти харчування в ЄС. За їх словами, на тлі високих витрат падіння цін позбавляє їх засобів до існування.