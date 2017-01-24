Україна - найбільший у світі експортер соняшникової олії - за рік збільшила її виробництво на 20%

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в 2016 році становило 4,4 млн тонн, що на 20,2% більше, ніж роком раніше, повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, у грудні було вироблено 557 тис. тонн соняшникової олії, що на 5,3% більше, ніж у попередньому місяці, і на 47,8% більше грудня 2015 року.

У Держстаті повідомили, що виробництво маргаринів та харчових жирів минулого року скоротилося на 13,6% порівняно з 2015 роком – до 184 тис. тонн. У грудні порівняно з листопадом виробництво маргаринів та жирів зросло на 6%, а порівняно з груднем 2015 року збільшилося на 27,2% - до 20,2 тис. тонн.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, в 2015 році в Україні було вироблено 3,5 млн тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 17,3% менше, ніж у 2014 році. Виробництво маргаринів та харчових жирів у 2015 році становило 212 тис. тонн, що на 21,4% менше, ніж у 2014 році.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії. За даними асоціації «Укроліяпром», у 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії - 4,8 млн тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні експорт цієї продукції становив 4,8 млрд дол. проти 4,2 млрд дол. роком раніше.