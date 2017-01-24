В Україні зросло виробництво свинини та яловичини

Обсяг виробництва свіжої або охолодженої свинини в Україні в 2016 році склав 256 тисяч тонн, що на 3,9% більше, ніж у 2015 році, повідомила Державна служба статистики.

Виробництво даного виду продукції в грудні зросло в порівнянні з попереднім місяцем на 9,1%, а порівняно з груднем 2015 року знизилася на 4,6% і склало 23,3 тисячі тонн.

Обсяг виробництва свіжої або охолодженої яловичини в 2016 році зріс порівняно з 2015 роком на 22,5% - до 59,4 тисячі тонн. Даний показник в грудні склав 6,1 тисячі тонн. Це на 9,7% більше порівняно з обсягом виробництва в листопаді і на 34,6% - порівняно з обсягом виробництва в грудні 2015 року.

Виробництво свіжого чи охолодженого м'яса птиці в 2016 році зросло на 5,1% порівняно з 2015 роком, і склала 746 тисяч тонн. При цьому грудневий показник виробництва свіжого м'яса птиці дорівнює 78,9 тисячі тонн, що на 0,9% більше, ніж у листопаді минулого року, і на 26,5% більше обсягу виробництва в грудні 2015 року.

Також в 2016 році було вироблено 12,1 тисячі тонн замороженої свинини, що на 23,3% менше, ніж у 2015 році. У грудні обсяг виробництва цієї продукції склав 1 тисячу тонн, що на 22% менше показника за листопад 2016 року і на 0,6% більше, ніж у грудні 2015 року.

Виробництво замороженої яловичини в минулому році знизилося на 31,3% порівняно з 2015 роком – до 14,1 тисячі тонн. Обсяг виробництва в грудні склав 2,2 тисячі тонн, що на 24,8% більше, ніж у листопаді 2016 року, та на 11,1% менше, ніж у грудні 2015 року.

Виробництво замороженого м'яса птиці в 2016 році склала 245 тисяч тонн, що на 40,2% більше, ніж у 2015 році. У грудні цей показник становив 25,8 тисячі тонн, що на 15,9% більше, ніж у листопаді 2016 року, і на 65,8%, ніж у грудні 2015 року.

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Виробництво ковбасних виробів за звітний період скоротилася порівняно з 2015 роком на 0,9% - до 233 тисяч тонн. У грудні цей показник становив 20,5 тисячі тонн, що на 1,4% більше від обсягу виробництва в листопаді 2016 року і на 1,7% менше показника за грудень 2015 року.

У Держстаті зазначають, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2015 році виробництво замороженої свинини зросло на 10,1% порівняно з 2014 роком – до 15,8 тисячі тонн, у той час як виробництво замороженої яловичини скоротилося на 11,3% – до 14,9 тисячі тонн. Виробництво замороженого м'яса птиці за 2015 рік склало 175 тисяч тонн, що на 15,7% більше, ніж за 2014 рік.