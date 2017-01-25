В Україну не пустили більше 273 тонн заражених цитрусових з Туреччини

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезення в Україну понад 273 тонн цитрусових з Туреччини, заражені середземноморської плодової мухою.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, фахівцями з фітосанітарної безпеки при проведенні фітосанітарного контролю в поромному комплексі Чорноморського морського торговельного порту виявлено відсутній на території України карантинний організм - середземноморська плодова муха (Ceratitis capitata Wied).

"Небезпечним шкідником, який може суттєво зіпсувати зовнішній вигляд і смак фруктів, було заражено вантажі мандаринів вагою 88,25 тонни, апельсинів вагою 136,45 тонни і лимонів вагою 48,4 тонни. Зазначені фрукти надійшли в Україну з Туреччини. Заражений вантаж затриманий, до нього будуть застосовані відповідні фітосанітарні заходи", - повідомили в управлінні.

З метою недопущення подібних випадків Держпродспоживслужба направила в Туреччину ноту про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

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Як повідомляв УНІАН, Держпродспоживслужба вже неодноразово забороняла ввезення на територію України турецьких цитрусових через зараження тим же карантинним організмом - середземноморською плодовою мухою.

Середземноморська плодова муха – небезпечний шкідник, який знищує від 30 до 100% плодів персика, абрикоса, сливи в країнах Середземномор'я та Південної Америки. Всього він пошкоджує понад двохсот видів рослин. Серед них практично всі плодові, багато ягідні, ряд овочевих. Личинки середземноморської плодової мухи викликають опадання плодів. На території України цей карантинний організм відсутня.