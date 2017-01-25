В Україні зафіксували спалахи африканської чуми свиней одразу в чотирьох областях

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Харківській, Донецькій, Херсонській і Луганській областях.

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель від АЧС свиней в підсобних господарствах в містах Балаклія (Харківська область) і Слов'янськ (Донецька область), а також у смт Іванівка (Херсонська область) та Новоайдар (Луганська область). Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями. При цьому Держпродспоживслужба не уточнює кількість заражених тварин.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС державні надзвичайні протиепізоотичні комісії на місцях провели засідання і затвердили плани дій з ліквідації АЧС, визначили межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

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У вогнищах захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней в 2017 році можуть скласти більше 1,5 мільярда гривень. За даними Госпродпотребслужбы, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярдів гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

Всього з початку 2017 року в Україні зареєстровано 15 спалахів АЧС - в Луганській (4 випадки), Харківської (3), Кіровоградській, Полтавській (2), Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Донецькій та Херсонській (по 1). У 2016 році в Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Госпродпотребслужба прогнозує, що в поточному році ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.