Експорт аграрної продукції з України зріс до $15,4 мільярда

Українські сільгоспвиробники минулого року поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на 15,4 мільярда доларів, що на 4,5% більше, ніж роком раніше, повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на заступника директора організації, доктора економічних наук Миколи Пугачова.

Згідно з повідомленням, експорт аграрної продукції в 2016 році склав 42% в загальній структурі національного експорту.

За даними прес-служби, географічна структура українського експорту минулого року не змінилася - понад 95% поставок припадало на країни Європейського Союзу, Азії, Африки та СНД.

Так, аграрний експорт з України в Азію збільшився до 7,1 мільярда доларів, внаслідок чого частка азіатських країн у загальній структурі експорту української сільгосппродукції збільшилася до 45,8% з 45,1% у 2015.

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За даними експерта, експорт в ЄС в 2016 році порівняно з 2015 збільшився на 1,6% - до 4,2 мільярда доларів. Частка європейських країн у структурі вітчизняного експорту становила 27,1%.

Також повідомляється, що країни Африки в 2016 році збільшили імпорт української аграрної продукції на 20,8% – до 2,4 мільярда доларів. Їх частка в загальній структурі склала 15,5%.

У той же час, український аграрний експорт в країни СНД в 2016 році продемонстрував негативну динаміку. Обсяги поставок сільськогосподарської продукції в країни цього регіону в минулому році зменшилися на 21,4% порівняно з 2015 роком і склали 1,2 мільярда доларів. На думку вчених Інституту аграрної економіки, падіння обсягів експорту в СНД, яке спостерігається протягом останніх кількох років, обумовлений взаємними торговими обмеженнями з Росією.

Експерт додав, що 2016 року збільшилися обсяги поставок вітчизняного продовольства в регіон Австралії і Океанії майже в 2,5 рази – до 5,3 мільярда доларів.

Крім того, за даними прес-служби, експорт вітчизняної сільгосппродукції в Індію в 2016 році збільшився на 45,4% порівняно з 2015 роком і склав 1,58 мільярда доларів. При цьому частка Індії у вітчизняному експорті агропродукції збільшилася до 10,2% в 2016 році з 7,4% в 2015 році.

За даними експерта, частка Єгипту в структурі українського аграрного експорту склала 8,4%. Обсяги експорту в цю країну збільшилися порівняно з 2015 роком на 29,4% – до 1,33 мільярда доларів США.

Також повідомляється, що на китайський ринок минулого року надійшло вітчизняної сільгосппродукції на 1,03 мільярда доларів. Частка Китаю становила 6,6% в загальному експорті української агропродукції.

За даними експерта, ключовими позиціями вітчизняного експорту в 2016 році традиційно стали зернові, олійні культури, масло і продукція переробної промисловості.

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За його словами, минулого року було встановлено новий рекорд з експорту зернових культур – 40,2 мільйона тонн. Крім того, порівняно з 2015 роком суттєво зросли обсяги експорту меду – до 57 тисяч тонн з 36 тисяч тонн, бобових (горох, квасоля, боби) – до 381 тисячі тонн з 208 тисяч тонн, а також цукру –до 466 тисяч тонн з 115 тисяч тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт аграрної продукції з України в 2015 році склав 14,6 мільярда доларів (38,1% у загальній структурі національного експорту).

У 2015 році 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку, і 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% від загального експорту, жири і олія - 9% і олійні культури - 4%.