На Харківщині в осередку АЧС вилучили та знищили більше 100 свиней - ОДА

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації з посиланням на оперативне щодобове зведення по регіону.

За даними ОДА, 23 січня від Управління Держпродспоживслужби у Барвінківському районі надійшла інформація, що 22 січня в приватному домоволодінні в селі Рідне (Іллічівка) загинуло дві свійські свині. Туша загиблої тварини була направлена на дослідження до Полтави. Експертиза встановила, що причиною загибелі став вірус АЧС.

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Триває проведення карантинних та протиепізоотичних заходів в осередку захворювання: визначені відповідні зони, із залученням співробітників ГУ Національної поліції у Харківській області та ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області забезпечено виставлення карантинно-дезінфекційного бар’єру на виїзді з села Рідне (Іллічівка).

Для ліквідації надзвичайної події залучено 29 осіб та 8 одиниці техніки. Проводиться робота з облаштування ветеринарно-поліцейського посту.

Із 3-кілометрової зони від осередку зараження вилучено та знищено шляхом спалювання 101 тушу свиней. Здійснюється подворовий обхід в 20-кілометровій зоні від осередку зараження, проводяться карантинні заходи, інформування населення, яке утримує свійських свиней.

Шкода, заподіяна населенню, встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней в 2017 році можуть становити понад 1,5 млрд грн. За даними Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Загалом з початку 2017 року в Україні зареєстровано спалахи АЧС - у Луганській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській і Харківській областях. У 2016 році в Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Держпродспоживслужба прогнозує, що цього року ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження АЧС.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.