УСПП просить Порошенка втрутитися в ситуацію з Ukrlandfarming

Про це йдеться у відкритому листі на ім'я глави держави, поширеному УСПП, текстом якого володіють Українські Новини.

"Внаслідок руйнівного впливу кризових явищ в економіці України, пов'язаних із зовнішньою агресією, втратою контролю UkrLandFarming над рядом високотехнологічних виробництв на території Донбасу та АР Крим, погіршенням ситуації з надходженням інвестицій, на тлі загострення боротьби за експотні ринки, а так само через відсутність знаходження спільних рішень, що стосуються реструктуризації заборгованості між НБУ, Кабінету міністрів і менеджменту цього провідного підприємства галузі, в даний момент формуються неприйнятні виклики для всього аграрного сектора країни", - наголошується в зверненні Українського союзу промисловців і підприємців, підписаного його президентом Анатолієм Кінахом.

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У листі до Президента Порошенка відзначається, що подальше накопичення негативу навколо компанії Ukrlandfarming може привести до зростання безробіття на селі, зниження інтересу іноземних інвесторів до аграрного бізнесу в Україні, в цілому негативно вплине на рівень капіталізації провідних підприємств аграрної галузі.

"З урахуванням вищезазначеного, звертаємося до Вас, вельмишановний Петро Олексійовичу, втрутитися в процес нормалізації проблемної ситуації навколо Ukrlandfarming, виходячи з принципів приватно-державного партнерства і необхідності забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки країни", - наголошується в листі Українського союзу промисловців і підприємців на ім'я Президента України.