В Україні найбільше зріс експорт соняшникової олії, пшениці та цукру

Експорт української соняшникової олії, пшениці та цукру зріс найбільше серед експортних товарів у січні-листопаді 2016 року, повідомляється в інфографіці, опублікованій на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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Згідно з представленими даними, експорт соняшникової олії збільшився на 651 млн дол. порівняно з аналогічним періодом 2015 року, експорт пшениці - на 519 млн дол., цукру - на 120 млн дол.

Серед металургійної продукції найбільше зросла виручка від продажу за кордон чавуну (зростання на 37 млн дол.) і плоского прокату (зростання на 35 млн дол.).

У розрізі промислової продукції найбільше зріс експорт вантажних вагонів і електричних водонагрівачів, виручка від продажу яких становить 39 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, експорт товарів з України в січні-листопаді 2016 року до січня-листопада 2015 року знизився на 5,9% – до 32,734 млрд дол., імпорт зріс на 1,8%, до 35,059 млрд дол.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 3,1% – до 12,202 млрд дол. і становить 37,3% у загальному обсязі експорту.

Обсяг експорту товарів до Російської Федерації знизився на 27,4% – до 3,2 млрд дол.