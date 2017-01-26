Голова Мінагропроду доручив "Укрспирту" обговорити з учасниками ринку обґрунтованість підвищення цін на спирт

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Не міг не звернути уваги на бурхливі дискусії в ЗМІ та на Фейсбуці з питання ціноутворення. Як міністр, я не маю права втручатися в господарську діяльність державних підприємств. Але враховуючи резонанс, звертаюся до компанії "Укрспирт" з вимогою в найкоротші терміни провести дискусію з горілчаними компаніями і покупцями спирту", - пише Кутовий.

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Згідно з повідомленням, він розпорядився зібрати завтра, 27 січня, робочу групу, яка на основі аргументів, отриманих в ході проведеної дискусії, надасть міністрові пропозиції щодо рекомендацій "Укрспирту" щодо можливого підвищення цін.

Раніше "Укрспирт" повідомляв, що з січня поточного року підприємство підвищило ціни на всі види спиртовмісної продукції на 10,6%, а з березня має намір підняти їх ще на 8% у зв'язку з збільшенням собівартості виробництва. Компанія відзначала, що останній раз підвищувала ціни в квітні 2016 року - на 17-18%, але з того часу сировина подорожчала на 14%, а паливо та електроенергія - майже на 24%.

Як повідомляв УНІАН, монополіст на українському ринку спирту – державне підприємство "Укрспирт" у 2015 році виробило 9,4 мільйона дал етилового спирту, що на 21% менше, ніж у 2014 році. Чистий прибуток "Укрспирту" в 2015 році становив 16 мільйона гривень проти 532,2 мільйона гривень чистого збитку в 2014 році.

Державне підприємство "Укрспирт" було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію "Укрспирту".