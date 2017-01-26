В Україні зафіксували чергові спалахи чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Як повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ветеринари зафіксували загибель від АЧС свиней в підсобних господарствах в смт Шишаки (Полтавська обл.), а також у селах Іллічівка (Барвінківський р-н, Харківська обл.) і Веселе (Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл.).

Також, за даними Госпродпотребслужбы, інфіковані тварини були виявлені на підприємстві ним. Дзюндзя в селі Новополье Криворізького району Дніпропетровської області.

Крім того, ветеринари виявили труп зараженої домашньої свині поблизу села Рівне Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями. При цьому Госпродпотребслужба не уточнює кількість заражених тварин.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС державні надзвичайні протиепізоотичні комісії на місцях провели засідання і затвердили плани дій з ліквідації АЧС, визначили межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней в 2017 році можуть скласти більше 1,5 мільярда гривень. За даними Госпродпотребслужбы, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

Всього з початку 2017 року в Україні зареєстровано 15 спалахів АЧС – в Луганській (4 випадки), Харківської (3), Кіровоградській, Полтавській (2), Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Донецькій та Херсонській (по 1). У 2016 році в Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Госпродпотребслужба прогнозує, що в поточному році ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.