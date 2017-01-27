До України намагалися ввезти десятки тонн заражених бананів і цитрусових

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів запобігла ввезення на територію України двох партій заражених бананів з Еквадору і Коста-Ріки загальною вагою близько 70 тонн, а також понад 100 тонн апельсинів, мандаринів і грейпфрутів з Туреччини.

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Як повідомила прес-служба відомства, ці вантажі були заражені середземноморською плодовою мухою.

Згідно з повідомленням, фахівці Держпродспоживслужби виявили та затримали заражені партії фруктів під час проведення фітосанітарного контролю в Одеській та Київській областях.

З метою недопущення подібних випадків відомство направило до Еквадору, Коста-Ріки та Туреччини ноти про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам України.

Прес-служба додала, що подібні випадки почастішали в зв'язку зі збільшенням імпорту овочів і фруктів до України в зимовий період. При цьому виявлений шкідник - середземноморська плодова муха - є досить небезпечним.

«Фахівці Держпродспоживслужби відзначають, що почастішали випадки виявлення середземноморської плодової мухи, яка може нести серйозну загрозу продовольчій безпеці країни, тому що є шкідником (пошкоджує велика кількість видів рослин з багатьох сімей)», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Держпродспоживслужба заборонила ввезення на територію України понад 273 тонн турецьких цитрусових, заражених тим же карантинним організмом - середземноморською плодовою мухою.

Середземноморська плодова муха - це небезпечний шкідник, який знищує від 30 до 100% плодів персика, абрикоса, сливи в країнах Середземномор'я і Південної Америки. Він пошкоджує понад двісті видів рослин. Серед них практично всі плодові, багато ягідних, ряд овочевих. Личинки середземноморської плодової мухи викликають опадання плодів. На території України цей карантинний організм відсутній.