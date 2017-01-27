Україна в 2016 році експортувала рекордний обсяг меду

Українські підприємства минулого року експортували рекордний обсяг меду – 56,9 тис. тонн, що на 58,2% більше, ніж у 2015 році, та майже у 6 разів більше, ніж у 2011 році, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

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Прес-служба додала, що у грошовому вимірі експорт цієї продукції в 2016 році становив 97,3 млн дол., що на 15,8% більше, ніж роком раніше.

Згідно з повідомленням, найбільшими покупцями українського меду стали країни Європейського Союзу. Зокрема, Німеччина торік імпортувала цієї продукції на 32,6 млн дол. (33% у загальному обсязі експорту меду з України), Польща – на 18,1 млн дол. (18,6%) та США – 17,7 млн дол. (18,1%).

Раніше Мінагропрод повідомляв, що Україна станом на 11 січня вже повністю вичерпала річну квоту на 2017 рік на безмитний експорт меду до країн ЄС, що становить 5,2 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна встановила рекорд з експорту цукру на рівні 466 тис. тонн, олії – 4,8 млн тонн зернових – 39 млн тонн (за 2015-2016 МР).

За даними Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», українські сільгоспвиробники минулого року поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на 15,4 млрд дол., що на 4,5% більше, ніж роком раніше.