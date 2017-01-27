Суд заарештував трьох підозрюваних у справі про нанесення збитків Державній зерновій корпорації

Солом’янський районний суд міста Києва 26-27 cічня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави трьом підозрюваним у справі про завдання збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація» (ДПЗКУ).

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Як повідомили у прес-центрі Національного антикорупційного бюро України, стосовно екс-посадовців корпорації суд задовольнив клопотання детективів НАБУ та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повною мірою.

Зокрема, як альтернативу тримання під вартою обрані пропоновані розміри застав: екс-головному раднику голови правління ДПЗКУ – в розмірі 60 млн грн, екс-начальнику інформаційно-аналітичного управління – 40 млн грн. Представнику міжнародного зернотрейдера, за версією слідства причетного до завдання збитків ДПЗКУ, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 січня були затримані троє осіб, причетних до завданням збитків ДПЗКУ у розмірі понад 60 млн дол. (понад 1,6 млрд грн). Двох екс-посадовців корпорації підозрюють у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України) та прийнятті службовою особою обіцянки неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України), вчинених організованою групою (ч.3 ст.28 КК України).

Представника міжнародного зернотрейдера підозрюють у пособництві реалізації корупційної схеми (ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 191 КК України).