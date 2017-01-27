Справу проти чиновниці Мінагропроду за одержання $150 тисяч хабара направлено до суду

Національне антикорупційне бюро України направило до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно чиновниці Міністерства аграрної політики та продовольства, затриманої за хабар у 150 тис. дол.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

«Досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди посадовою особою Міністерства аграрної політики (МінАП) у розмірі 150 тис. дол. США завершене. Обвинувальний акт, погоджений прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 27 січня скеровано до Шевченківського районного суду Києва», - йдеться в повідомленні.

Чиновниці інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). У разі визнання судом винуватості чиновниці їй загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

За версією слідства, чиновниця МінАП (начальник відділу, в.о. директора Департаменту з управління державною власністю МінАП) вимагала та отримала від підприємця хабар у розмірі 150 тис. дол. за погодження ліквідаційної маси збанкрутілого підприємства та участі в торгах з метою подальшого придбання майна цього підприємства.

Як повідомлялося, 2 серпня 2016 року детективи НАБУ затримали начальника відділу, в.о. директора Департаменту з управління державною власністю МінАП. Під час обшуку в її автомобілі були вилучені грошові кошті, отримані чиновницею як хабар.