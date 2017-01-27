Справу проти чиновниці Мінагропроду за одержання $150 тисяч хабара направлено до суду
2 серпня 2016 року детективи НАБУ затримали начальника відділу, в.о. директора Департаменту з управління державною власністю МінАП. Під час обшуку в її автомобілі були вилучені грошові кошті, отримані чиновницею як хабар.
Національне антикорупційне бюро України направило до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно чиновниці Міністерства аграрної політики та продовольства, затриманої за хабар у 150 тис. дол.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.
«Досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди посадовою особою Міністерства аграрної політики (МінАП) у розмірі 150 тис. дол. США завершене. Обвинувальний акт, погоджений прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 27 січня скеровано до Шевченківського районного суду Києва», - йдеться в повідомленні.
Чиновниці інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). У разі визнання судом винуватості чиновниці їй загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
За версією слідства, чиновниця МінАП (начальник відділу, в.о. директора Департаменту з управління державною власністю МінАП) вимагала та отримала від підприємця хабар у розмірі 150 тис. дол. за погодження ліквідаційної маси збанкрутілого підприємства та участі в торгах з метою подальшого придбання майна цього підприємства.
Як повідомлялося, 2 серпня 2016 року детективи НАБУ затримали начальника відділу, в.о. директора Департаменту з управління державною власністю МінАП. Під час обшуку в її автомобілі були вилучені грошові кошті, отримані чиновницею як хабар.