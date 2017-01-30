Влада гальмує передачу землі в розпорядження місцевих громад – Скоцик

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» 26 січня заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

Він нагадав, що при розпаюванні земель 6,8 млн людей в Україні отримали паї, але мільйон із них уже померли і не змогли передати в спадщину свою землю через недосконалість нашого законодавства.

«Залишилося 4 млн га такої землі, якою тепер розпоряджаються чиновники. В ідеалі ця земля мала би бути в розпорядженні місцевих громад. І фермер, який хоче на ній працювати, мав би орендувати землю у громади без зайвої бюрократії і корупції. Однак зараз він повинен іти до чиновника і з ним вирішувати, чи має він право орендувати цю землю», - пояснив Віталій Скоцик.

За його словами, законодавчі ініціативи, які б урегулювали це питання, зумисне гальмують у парламенті.

«Дуже прикро, що законопроект про повернення громадам права розпоряджатися землями ухвалено лише в першому читанні. А далі його поклали під сукно. Бо коли йдеться про перспективи продажу землі, держава хоче на першому етапі торгувати державними землями, в тому числі й тими невитребуваними паями, які є в розпорядженні Державного агентства земельних ресурсів. Очевидно, хтось дуже хоче продавати цю землю, а не повертати її в управління місцевих громад», - підкреслив лідер Аграрної партії.

Він нагадав, що купівля-продаж – лише один із 17 інструментів обігу земель сільськогосподарського призначення, які діють у розвинутих країнах. І Україна, перш ніж ставити питання відкриття ринку землі, мусить законодавчо відпрацювати всі ці інструменти. Зокрема, мусить діяти система контролю якості й родючості земель, щоб аналізувати, з якими характеристиками підприємець орендував землю і з якими він їх повертає.

«Потрібен повний пакет законодавства, який завершить земельну реформу. Досі з боку Верховної Ради і уряду не було належної уваги цій темі. Тому вже 26 років триває реформа, а земельний кадастр наповнений лише на 40%, межі між землями державної, комунальної і приватної власності не проведені, незавершена інвентаризація земель», - підкреслив політик.

На його думку, після виконання великої підготовчої роботи долю землі має вирішити народ на всеукраїнському референдумі, оскільки, за Конституцією, земля разом з усіма надрами є власністю українського народу. Якщо ж земля і стане товаром, слід впроваджувати певні запобіжники, які не дозволять окремим сім’ям монополізувати землю, сконцентрувавши великі площі в своїх руках, а також заборонити продаж землі іноземцям, переконаний Віталій Скоцик.

Під час прямого ефіру телеканалу «Еспресо» глядачі мали змогу дати відповідь на запитання: «Чи повинна земля бути товаром?». 74% учасників опитування виступили проти цього, 26% - за. Загалом проголосували понад 5400 глядачів.

Нагадаємо, при Аграрній партії створено групу експертів, які розробляють комплексний пакет законів, необхідних для завершення земельної реформи в Україні.