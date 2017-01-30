ООН надасть технічну допомогу українській рибній галузі

Генеральна комісія з питань рибальства в Середземному морі (ГКРС) при Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) має намір запустити в Україні проект з проведення наукових досліджень у сфері рибного господарства та надання вітчизняної рибної галузі технічної допомоги. Про це повідомила прес-служба Державного агентства рибного господарства.

"Фактично, вперше в Україні є шанс вивчити досвід і методи, які використовують країни ГКРС для проведення наукових досліджень. Отримані знання будуть використані для оцінки стану морських рибних запасів, яку міжнародні колеги проведуть спільно з українськими вченими. Це дозволить істотно покращити розуміння стану популяцій риб, лімітів для їх промислового вилову, необхідних програм відтворення", - цитує прес-служба главу відомства Ярему Коваліва.

Згідно з повідомленням, у рамках цього проекту експерти генкомиссии планують провести для українських фахівців навчання з практичного використання моделей оцінки рибних запасів. Це дозволить дослідити найбільш перспективні для вирощування в Україні види риб, їх популяцію і основні райони поширення. Також в ході навчання будуть досліджені ті сфери вітчизняного рибного господарства, які досі не були вивчені.

Прес-служба додала, що навчання українських фахівців почнеться в другій половині поточного року. Терміни та місце навчання поки узгоджуються.

"Проведене навчання дозволить українським вченим оперувати ефективними методами збору та аналізу інформації про морські живі ресурси та максимально точно оцінювати стан рибних запасів Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, після проведення навчань буде сформована єдина методологія оцінки запасів Чорного моря та сформовані пропозиції для подальшої співпраці сторін.

У Держрибагентстві додали, що реалізація цього проекту сприятиме гармонізації методів оцінки рибних запасів. Також відомство зможе отримувати додаткову інформацію про запаси Чорного моря від прибережних країн.

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Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня 2016 року Ковалів та виконавчий секретар ГКРС Абделлах Срур підписали угоду про надання Україні технічної допомоги. Метою даного проекту було забезпечення сталого розвитку української рибної галузі. Передбачалося, що реалізація угоди почнеться в 2016 році і буде завершена 16-20 жовтня 2017 року, коли почнеться 41 сесія ГКРС. Всі фінансові витрати для забезпечення технічної допомоги в рамках угоди на себе взяла ГКРС.

За даними Держрибагентства, за підсумками 2016 року українські риболовецькі підприємства збільшили вилов риби приблизно на 40% за рахунок поступового виведення рибного господарства з тіні.

Міністерство аграрної політики і продовольства та Держрибагентство у вересні 2015 року ініціювали створення рибного патруля для заміни діючих органів рибоохорони за прикладом Національної поліції. За даними Держрибагентства, за період роботи патруля станом на кінець 2016 року інспектори вилучили більше 3 тонн водних біоресурсів при їх незаконному вилові, придбанні або збуті. Патрульні відкрили понад 200 справ і передали їх до суду для притягнення порушників до відповідальності. Сума збитків, завданих рибному господарству, становила близько 700 тисяч гривень.