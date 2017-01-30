Білорусь обмежить ввезення свинини з Донецької області

Про це йдеться у вказівках, розміщених на сайті департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі.

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«За інформацією Міжнародного епізоотичного бюро від 24 січня 2017 року, на території Донецької області зареєстровано випадок захворювання сприйнятливих видів свиней на африканську чуму», - йдеться в документі.

Згідно з повідомленням, заборона поширюється на імпорт живих свиней, сперми кнурів, свинини і продуктів її переробки, шкіряного, рого-копитної та кишкової сировини, щетини, м'яса диких кабанів, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин. Також відомство запровадило обмеження на ввезення українських кормів і кормових добавок для тварин рослинного і тваринного походження, у тому числі з птиці і риби, а також устаткування, що використовується для перевезення, утримання, забою і обробки свиней.

У директиві зазначається, що обмеження також поширюються на корми для кішок і собак, які не проходили термічну обробку при температурі вище 70 градусів за Цельсієм.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня Білорусь запровадила тимчасові обмеження на імпорт м'яса птиці з Одеської та Чернівецької областей у зв'язку зі спалахами на цих територіях пташиного грипу.

Згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней у 2017 році можуть становити більш як 1,5 млрд грн. За даними Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Всього з початку 2017 року в Україні зареєстровано 18 спалахів АЧС – в Луганській (4 випадки), Харківській, Полтавській (по 3), Кіровоградській, Дніпропетровській (по 2), Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Донецькій та Херсонській (по 1). У 2016 році в Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Держпродспоживслужба прогнозує, що в поточному році ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.