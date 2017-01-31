Держстат підрахував урожай зернових в Україні та відзвітував про рекорд

Україна в 2016 році, згідно з попередніми даними, зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності, повідомила Державна служба статистики.

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Валовий збір соняшнику, за даними Держстату, минулого року становив 13,6 млн тонн, що на 21,7% більше, ніж у 2015 році.

Урожай цукрових буряків за звітний період становив 13,88 млн тонн, що на 34,3% більше, ніж у 2015 році.

За оцінками Держстату, валовий збір овочів відкритого ґрунту в Україні в 2016 році становив 9,4 млн тонн, а картоплі – 21,75 млн тонн, що на 2,2% і 4,4% відповідно більше, ніж у 2015 році.

Згідно з повідомленням, дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році аграрії зібрали 26 млн тонн пшениці, близько 28 млн тонн кукурудзи на зерно, 9,4 млн тонн ячменю, 391,5 тис. тонн жита, 499 тис. тонн вівса, 176,4 тис. тонн гречки, 745,6 тис. тонн гороху і 64,8 тис. тонн рису. Врожай сої становив 4,3 млн тонн. Крім того, аграрії в 2016 році зібрали 20,9 млн тонн картоплі, 9 млн тонн овочів, 2,05 млн тонн плодів і ягід та 400 тис. тонн винограду.

За даними Мінагропроду, за підсумками 2016-2017 маркетингового року (МР, липень 2016 - червень 2017) аграрії планують встановити новий рекорд з експорту зернових, поставивши на зовнішні ринки 41,6 млн тонн цих культур. Попередній рекорд був зафіксований в 2015-2016 МГ на рівні 39,4 млн тонн.

За даними Держстату, Україна в 2015 році зібрала 59,96 млн тонн зернових і зернобобових, що на 6,1% менше, ніж у 2014 році.