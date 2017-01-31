Виробництво сільгосппродукції в Україні за рік подорожчало майже на 14%

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2016 році зросли на 13,5% порівняно з 2015 роком, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції зросли на 10,6%, а тваринницької – на 20,9%. У Держстаті повідомили, що обсяг витрат на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, в минулому році збільшився на 4,2%.

При цьому в грудні порівняно з листопадом витрати на агровиробництво зросли на 2,3%. Витрати на виробництво продукції рослинного походження в грудні збільшилися на 2,4%, а тварини – на 1,9%. Також сільгоспвиробники на 1,8% збільшили витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження.

Читайте такожУкраїна - найбільший у світі експортер соняшникової олії - за рік збільшила її виробництво на 20%

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2015 році порівняно з 2014 роком зросли на 50,9%.