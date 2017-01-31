Якщо уряд дає субсидії на компослуги, то хай дає і на молоко - Скоцик

Про це розповів в ефірі програми «Столиця» на ТРК "Київ" лідер Аграрної партії Віталій Скоцик.

«Коли ми говоримо про те, що люди не можуть оплачувати нові платіжки, це ще не вся біда. Зростання ціни у платіжках люди бачать відразу. Але тарифи відображаються і на вартості продуктів харчування, і на послугах. Це відкладене зростання цін. Воно залежить від циклу виробництва готового продукту. Скажімо, усе зростання ціни на хліб ми побачили в кінці року, коли зерно, зібране влітку, було перероблене у готовий продукт — хліб», - зазначив Віталій Скоцик.

Політик відзначив, що на зростанні тарифів наживаються монополісти.

«Цікава ситуація, коли, наприклад, всю енергетику, окрім відновлювальної, виробляють на державних підприємствах. Але і промисловість, і звичайні споживачі купують її у приватних компаній, які просто сидять на «вимикачі». На цьому наживаються олігархи», - зазначив Віталій Скоцик.

За словами політика, грошовими потоками, які проходять через енергетичний сектор, керує всього шестеро людей, і за якими критеріями вони встановлюють тарифи – ніхто до кінця не розуміє.

«Для того, щоб ухвалити бюджет держави, потрібно не менше ніж 226 голосів народних обранців. А НКРЕ складається з 6 людей, які між собою ухвалюють рішення щодо підвищення тарифів. І якими розрахунками вони при цьому користуються, мало хто знає. Через цю комісію щороку проходить майже половина загальнонаціонального бюджету. Це ж нонсенс. А платять за все звичайні споживачі», - каже Віталій Скоцик.

Лідер Аграрної партії зауважив, що, за логікою державних регулюючих органів, слід було б впровадити і дотації на молоко та м’ясо.

«Чомусь немає комісії, яка би встановлювала ціни на молоко чи м’ясо і доплачувала виробникам, щоб люди могли купувати ці продукти в достатній кількості. Якщо діяти за логікою теперішніх урядовців, то мали б бути і дотації на молоко та м’ясо», - підкреслив Віталій Скоцик.