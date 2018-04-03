Керівник інвесткомпанії: "Позиція Нацбанку у питанні Олега Бахматюка залишить державу ні з чим"

Новий 2017 рік почався з ескалації довготривалої війни Національного банку та найбільшого агрохолдингу країни Ukrlandfarming. Власник компанії Олег Бахматюк звернувся до президента і прем'єр-міністра з проханням втрутитися у конфлікт із головою НБУ Валерією Гонтаревою. За його словами, не зважаючи на особисте втручання «головної банкірші», НБУ програв низку судів проти Бахматюка, але адміністративний пресинг з боку Нацбанку негативно впливає на інвесторів холдингу, бо вони не розуміють, чому Гонтарева вперто відкидає план можливої реструктуризації заборгованостей і працює на знищення компанії.

Бахматюка підтримали у парламенті, у Федерації роботодавців України, Українській спілці промисловців та підприємців, аграрних асоціаціях. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не дозволить знищити підприємство, розпорядившись вивчити пропозиції бізнесмена в Офісі супроводу інвестицій.

На яких умовах пропонується реструктурувати заборгованість, чи вигідно державі підтримати Бахматюка, що заважає Нацбанку пристати на цей план та що чекає на державу у випадку продовження протистояння між регулятором і власником Ukrlandfarming Олегом Бахматюком. Про це ми запитали у Ярослава Удовенко, керуючого партнера інвестиційної компанії Empire State Capital Partners, який володіє інформацію про деталі перемовин аграрного бізнесмена з інвесторами.

Ярославе, історія протистояння НБУ та Олега Бахматюка заставила експертне коло та суспільство обговорювати поняття реструктуризації. Що це, в яких випадках застосовується і чи є реструктуризація нормальною практикою?

Реструктуризацію розпочинають за умови, якщо боржник не здатний виконувати свої зобов’язання з обслуговування тіла чи відсотків кредиту, а кредитор не має великого бажання запускати процедуру банкрутства компанії. Чому? В Україні в останні роки це дуже розповсюджена практика. Бо економічна ситуація в Україні не сприяє високій оцінці заставного майна, тому втрати кредитора у випадку стягування застав за кредитним договором значно переважатимуть зиск, який можна отримати від продовження кредитування на нових умовах.

За останні три роки процедуру реструктуризації пройшли майже всі великі приватні компанії, які мали публічні боргові зобов’язання: "Метінвест", ДТЕК, Ferrexpo. Успішний досвід в оздоровленні економіки своїх підприємств має також і UkrLandFarming. Серед державних компаній реструктурували боргові зобов’язання державні банки "Ощадбанк" та "Укрексімбанк", "Укрзалізниця". Зрештою, держава Україна зараз живе в умовах реструктуризації зовнішніх заборгованостей. І не виключено, що Україні у найближчі роки знову доведеться просити кредиторів про реструктуризацію.

Реструктуризацію на яких умовах пропонує власник Ukrlandfarming Олег Бахматюк?

Пропонується провести реструктуризацію без дисконтів, з посиленням застави та з перенесенням терміну погашення заборгованостей на 5-7 років. Цей сценарій є досить практичним. Наприклад, при реструктуризації єврооблігацій на 200 мільйонів доларів для "Авангарду" (входить до Ukrlandfarming. – РЕД.) компанія Олега Бахматюка запропонувала оплачувати частину відсотків готівкою, а решту виплатити разом із тілом у 2018 році. Кредитори погодилися на такі умови, бо бізнес-план «Авангарду» передбачав опанування нових ринків збуту, а отже – стабільний дохід для обслуговування кредиту.

Що гарантує виконання умов реструктуризації, які Олег Бахматюк запропоновував Нацбанку?

Гарантією повернення коштів у даному випадку виступає посилення застави. Якщо аналізувати проведені реструктуризації зобов’язань компаній агрохолдингу UkrLandFarming, то заставу в цих угодах найчастіше формували основні засоби. Корпоративні права на дочірні компанії UkrLandFarming та "Авангарду" були заставою за договором про реструктуризацію кредиту в 200 мільйонів доларів синдикату "Дойчебанк"-"Сбербанк Росії". Зараз же ідеться про зобов’язання бенефіціара, а не агрохолдингу UkrLandFarming, тому заставою у випадку реструктуризації можуть виступати його особисті активи, нерухомість, корпоративні права.

Нацбанк неодноразово заявляв, що Олег Бахматюк має повернути 38 мільярдів гривень. Власник агрохолдингу це спростовує. Про який обсяг заборгованості насправді ідеться?

Нацбанк чомусь оперує цифрою у 38 мільярдів, яка є хибною, бо в ній змішані зобов’язання і бенефіціара, й окремих юридичних осіб. Це просто красива цифра, виведена з розрахунку, що ЗМІ підхоплять її в інформаційній війні. Насправді ж зобов’язання бенефіціара перед НБУ за рефінансуванням банків та перед Фондом гарантування вкладів обчислюється у близько 20 мільярдів гривень. Власне, Олег Бахматюк як бенефіціар поручався за частину з цих коштів і зараз запропонував проект реструктуризації заборгованості. Реалізувати цю програму можна за кілька тижнів. Але бачимо, що домовитися з державою про реструктуризацію боргу в Україні важче, ніж з приватними кредиторами.

Чому НБУ відкидає цей проект?

Ідеться про заборгованість перед регулятором та Фондом гарантування вкладів, і, тому формально в цьому керівництво НБУ може вбачати захист прямого інтересу держави. Можливо ухвалити конструктивне рішення заважає бюрократія. У приватних кредиторів діють чіткі процедури ухвалення рішень. Натомість у державних структурах процес прийняття рішень значно забюрократизований, що дуже часто завдає шкоди всім зацікавленим сторонам. Наприклад, якщо приватна компанія не здатна обслуговувати кредит приватного банку, то найчастіше реструктуризація включає списання частини тіла заборгованості. Проте реструктурувати кредит державного банку на таких же умовах не вдасться: політика внутрішніх процедур банку забороняє списування тіла кредиту. Тому ринковий підхід до пошуку рішення тут не спрацьовує.

Але подейкують, що реструктуризація блокується, щоб чиновники отримали контроль над активами холдингу.

У тому і річ, що для регулятора відмова від реструктуризації це дуже суперечливе рішення. Зобов’язання Бахматюка перед НБУ є другорядними порівняно із зобов’язаннями UkrLandFarming перед іншими кредиторами. Тому у випадку оголошення банкрутства компаній агрохолдингу, яке може стати наслідком непоступливості керівництва Нацбанку у питанні реструктуризації заборгованості бенефіціара, регулятор та ФГВ (Фонд гарантування вкладів) стоятимуть у черзі після синдикату "Дойчебанк"-"Сбербанк Росії", міжнародних держателів єврооблігацій й десятків інших кредиторів, борги перед якими погашатимуть за рахунок активів UkrLandFarming. Це відбуватиметься за результатами судових процесів, тривалість може розтягнутися на роки, за які активи значно знеціняться. Відтак державні кредитори можуть узагалі залишитися ні з чим.

Тобто держава нічного не отримає, і чиновники теж. Але залишається ще одне пояснення – чиновники банально намагаються отримати від Бахматюка відступні за те що не будуть ускладнювати йому життя. Чи не так?

Я утримаюсь від коментарів. Але зауважу, що НБУ не входить у діалог навіть щодо можливості проведення реструктуризації, і це справляє негативний вплив на компанію, заважає їй розвиватися, не дозволяє залучати інвесторів. Останні не будуть вкладати гроші, якщо бачитимуть такий великий політичний ризик. Хоча у НБУ є можливість досягти найбільш конструктивного рішення під час дискусії стосовно деталей і параметрів реструктуризації, якщо мова дійсно йде про захист інтересів держави,. Це і якість застави, яку пропонує власник UkrLandFarming, і терміни погашення заборгованостей.

Як поведінка НБУ впливає на показник інвестиційної привабливості України?

Напряму. В UkrLandFarming як великої компанії є чимало кредитних і акціонерних інвесторів, які мимоволі опинилися у ролі заручників протистояння із керівництвом Нацбанку. Їхні інвестиції зараз перебувають у ризикованому стані. І якщо у UkrLandFarming справи підуть погано, то так само почуватимуться й інвестори. І вони, і їхні партнери значно обережніше розглядатимуть проекти інвестицій в Україну – як нові, так і вже чинні. Від цього інвестиційний імідж країни отримує негативне забарвлення.

Невирішений конфлікт Олега Бахматюка із керівництвом НБУ впливає й на інтенсивність переговорів про реструктуризацію заборгованості у 500 мільйонів доларів єврооблігацій холдингової компанії UkrLandFarming. Принципова домовленість із міжнародними кредиторами досягнута, остаточне рішення щодо умов реструктуризації очікується у найближчі рік-півтора. Якби ж питання із Національним банком уже було вирішене, то це позитивно вплинуло би на бажання іноземних кредиторів домовитися із агрохолдингом щодо реструктуризації позик. Можливо навіть, що переговори вже й закінчилися б.

Якщо НБУ не пристане на умови реструктуризації, які це матиме наслідки?

НБУ може намагатися заблокувати діяльність агрохолдингу через арешт рахунків і спробувати використати цю ситуацію для погашення заборгованості. Для агробізнесу втрата такого потужного гравця буде відчутною, бо знизяться показники виробленої та експортованої продукції. Зміліють надходження до скарбниці та сплати в місцеві бюджети по всій Україні. Ринок праці отримає 37 тисяч безробітних. Лише торік ВВП відбився від дна і зріс на 1,9 відсотки. Втрата ж 1,5% ВВП, який генерують компанії агрохолдингу, перекреслить показники зростання економіки у 2017 році. Саме на це мав би звернути увагу прем’єр-міністр, бо це його зона відповідальності.

Дмитро Швець