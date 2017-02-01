Тиск НБУ на найбільший агрохолдинг України може привести до втрати 1,5 % ВПП

Про це керуючий партнер інвестиційної компанії Empire State Capital Partners Ярослав Удовенко розповів в інтерв’ю УНІАН, розповідаючи про ситуацію, яка через дії НБУ виникла навколо одного з найбільших агрохолдингів України Ukrlandfarming, власником якої є Олег Бахматюк.

За словами Удовенка, однією з проблем є розбіжність між дійсною заборгованістю, і тією, яку називає Нацбанк.

«Нацбанк чомусь оперує цифрою у 38 мільярдів, яка є хибною, бо в ній змішані зобов’язання і бенефіціара, й окремих юридичних осіб. Це просто красива цифра, виведена з розрахунку, що ЗМІ підхоплять її в інформаційній війні. Насправді ж зобов’язання бенефіціара перед НБУ за рефінансуванням банків та перед Фондом гарантування вкладів обчислюється у близько 20 млрд грн», - розказав Удовенко.

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Керівник інвесткомпанії також пояснив, що власник Ukrlandfarming пропонує практичний сценарій проведення реструктуризації без дисконтів, з посиленням застави та з перенесенням терміну погашення заборгованостей на 5-7 років, і кредитори погодилися на такі умови, але це не влаштовує НБУ.

«Власне, Олег Бахматюк як бенефіціар поручався за частину з цих коштів і зараз запропонував проект реструктуризації заборгованості. Реалізувати цю програму можна за кілька тижнів. Але бачимо, що домовитися з державою про реструктуризацію боргу в Україні важче, ніж з приватними кредиторами», - додав він.

За словами Удовенка, Нацбанк може відкидати цей проект через забюрократизований процес прийняття рішень. Також він прокоментував розмови в експертних колах про те, що реструктуризація блокується, щоб чиновники отримали контроль над активами холдингу.

«У тому і річ, що для регулятора відмова від реструктуризації це дуже суперечливе рішення. Зобов’язання Бахматюка перед НБУ є другорядними порівняно із зобов’язаннями UkrLandFarming перед іншими кредиторами»- пояснив він.

«Тому у випадку оголошення банкрутства компаній агрохолдингу, яке може стати наслідком непоступливості керівництва Нацбанку у питанні реструктуризації заборгованості бенефіціара, регулятор та ФГВ (Фонд гарантування вкладів) стоятимуть у черзі після десятків інших кредиторів, борги перед якими погашатимуть за рахунок активів UkrLandFarming», - розказав керівник інвесткомпанії.

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А це вже, за словами Удовенка, може розтягнутися на роки, тому що все відбуватиметься за результатами судових процесів. Тому державні кредитори можуть узагалі залишитися ні з чим.

Він також додав, що НБУ не входить у діалог навіть щодо можливості проведення реструктуризації, і це справляє негативний вплив на компанію, заважає їй розвиватися, не дозволяє залучати інвесторів. А можливі спроби НБУ заблокувати діяльність агрохолдингу через арешт рахунків і зупинку роботи агрохолдингу може призвести до серйозних наслідків – втрату 1,5% ВВП, який генерують компанії агрохолдингу, зниження надходжень до бюджету та появу більше ніж 30 тисяч безробітних.

Також, за його словами, поведінка НБУ погано впливає на показник інвестиційної привабливості України.

"В UkrLandFarming як великої компанії є чимало кредитних і акціонерних інвесторів, які мимоволі опинилися у ролі заручників протистояння із керівництвом Нацбанку. Їхні інвестиції зараз перебувають у ризикованому стані. І якщо у UkrLandFarming справи підуть погано, то так само почуватимуться й інвестори. І вони, і їхні партнери значно обережніше розглядатимуть проекти інвестицій в Україну – як нові, так і вже чинні. Від цього інвестиційний імідж країни отримує негативне забарвлення", - додав він.