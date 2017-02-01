Україна посіла перше місце в Європі за експортом горіхів

Про це заявила заступник міністра аграрної політики і продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

За її словами, сьогодні Україна посідає перше місце у експорті волоського горіха серед країн Європи.

"Розвиток виробництва нішевої продукції, цікавої для малих та середніх виробників, такої як плоди горіхів, є одним з пріоритетів для Мінагрополітики сьогодні. Для розвитку промислового виробництва та експорту необхідно створювати кооперативи чи кластери. На сьогодні виробництво горіхів роздроблено за структурою. Це заважає як ефективному виходу на зовнішні ринки, так і впорядкованню роботі цієї галузі на внутрішньому ринку. Об’єднання виробників може вирішити багато з цих питань", - підкреслила заступник міністра.

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Зі свого боку, представники Української горіхової Асоціації розповіли про основні шляхи, які матимуть вплив на розвиток горіхового бізнесу в Україні та сам експорт. Зокрема, це розвиток сучасних технологій переробки, провадження систем якісної заготівлі, збереження та реалізації продукції та інше.

Трофімцева зазначила, що виробництво горіхів є одним із цікавих сегментів агропромислового комплексу України, який забезпечує високий рівень рентабельності.

Довідка. Сьогодні в Україні вже висаджено понад 5000 га волоського горіха, 600 га фундука. На 2017 рік заплановані посадки ще 2500 га горіхоплідних культур, з них: волоського горіха -1520 га ; фундука - 890 га; мигдаль - 40 га. В 2016 році експорт горіхів склав 40021,0 тонн, вартість була $79285 тисяч, а середня ціна $1981,1. Імпорт склав 1921,0 тонн, вартість – $ 13563 тисяч, а середні ціна $ 7060,4.

Головні країни експортери у 2016 році: Ірак - $ 13107 тисяч, Іран - $ 11277 тисяч, Греція - $ 5457 тисяч, Азербайджан - $ 2913 тисяч, Білорусь - $ 2099 тисяч.