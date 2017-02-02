Україна збільшила експорт аграрної продукції

Про це повідомила заступник міністра аграрної політики і продовольства України Ольга Трофімцева.

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За її словами, агропродукція становила 42,5% всього експорту України.

«Український аграрний сектор, включаючи переробну промисловість, показав чудовий експортний результат у 2016 році. Цифри говорять самі за себе. Зовнішньоторговельний оборот продукції агропромислового комплексу за 2016 досяг у вартісному виразі 19,6 млрд дол., - зазначила Трофімцева. - Власний експорт агропродукції зріс на 4,5%. Ми бачимо ще значний потенціал для подальшого збільшення експорту аграрних і харчових продуктів за диверсифікації товарної структури і збільшення питомої ваги перероблених продуктів харчування з високою доданою вартістю в загальній структурі експорту».

За інформацією Мінагропроду, головними продуктами експорту у 2016 році традиційно стали зернові культури, олія і насіння олійних культур, соя, цукор і м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту стали країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол. ), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.), США (0,9% - 45 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт аграрної продукції з України у 2015 році становив 14,6 млрд дол. (38,1% у загальній структурі національного експорту). У 2015 році 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% - в Європу, 13,6% - в Африку, і 10% - в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури - 16% загального експорту, жири і масло - 9% і олійні культури - 4%.