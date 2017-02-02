Скоцик анонсував проведення громадських земельних форумів

Про це заявив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик в ефірі радіостанції «Вести».

«Сьогодні найважливіше питання – не дати вкрасти українську землю. Потреба в продовольстві у світі зростає величезними темпами – за найближчі роки вона може зрости на 64%. І заяви представників іноземних інституцій і компаній про те, що Україна має негайно відкрити ринок землі, служать одній меті – скупити за копійки українську землю», - підкреслив Віталій Скоцик.

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На його думку, українська влада також привчає народ до думки, що продати землю – це легкий спосіб розбагатіти. Хоча в нинішніх умовах «дикий» ринок землі призведе лише до втрат.

Віталій Скоцик підкреслив, що 1 лютого відбулося засідання Аграрної ради Аграрної партії, де фахівці обговорили дорожню карту комплексної земельної реформи, яка вкрай потрібна Україні. Принципи реформи буде обговорено на громадських земельних форумах в усіх регіонах.

Так, 10 лютого форум відбудеться в Харкові, куди з’їдуться представники всіх східних областей. 23 лютого – в Кропивницькому зустрінуться учасники з південного регіону України. 3 березня Львів прийматиме земельний форум західних областей, а 21 березня Полтава збере учасників з північних і частково центральних областей. 24 березня у Києві буде проведено земельний форум центрального регіону.

«Після обговорення напрямків реформи наступним етапом буде напрацювання повного пакету земельного законодавства, яке має врегулювати всі питання обігу землі. Йдеться про всі 17 інструментів: передачу землі в спадок, обмін, довготривалу оренду, заставу тощо. Купівля-продаж є лише одним із них і не може бути впроваджена окремо. Крім того, остаточне слово щодо ринку земель має сказати народ на референдумі, оскільки саме він, за Конституцією, є власником української землі», - зазначив Віталій Скоцик.

На його думку, профільне аграрне міністерство започаткувало свою національну платформу, «щоб створити видимість діалогу і потім можна було сказати, що консультації з народом щодо урядового бачення реформи було проведено. Насправді 75% українців виступають проти продажу землі».

За його словами, аналогічно уряд діяв, коли імітував діалог щодо податкової системи протягом останніх двох років.

«Різним аграрним асоціаціям уряд давав різні обіцянки щодо бюджетної допомоги. У підсумку ніхто нічого не отримав, виробники втратили останню систему підтримки і шанс консолідовано добитися переходу з сировинного виробництва на переробку», - підкреслив Віталій Скоцик.