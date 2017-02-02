Урожай озимих в Україні може скласти близько 29 мільйонів тонн
Сприятливі погодні умови під час осінньої посівної кампанії та нормальний хід зимівлі посівів створюють позитивні передумови для розвитку озимих культур.
Урожай озимих зернових культур (пшениці, жита та ячменю) в Україні у 2017 році при збереженні сприятливих погодних умов може скласти близько 29 мільйонів тонн, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).
"Сприятливі погодні умови під час осінньої посівної кампанії і нормальний хід зимівлі посівів створюють позитивні передумови для розвитку озимих культур... Таким чином, урожай озимих зернових може скласти 29 мільйонів тонн", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, посівні площі озимих зернових культур під урожай 2017 року становлять близько 7,2 мільйона га, що практично відповідає показникам минулого року.
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Згідно з повідомленням, площі під озимим житом поточного року збільшилися на 11% порівняно з 2016 роком, до 156 тисяч га, а під озимим ріпаком - на 73%, до 845 тисяч га. В асоціації прогнозують, що урожай озимого ріпаку в 2017 році складе близько 1,8 мільйона тонн, що на 690 тисяч тонн більше, ніж роком раніше.
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, українські аграрії під урожай озимих культур і зеленого корму 2017 року засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж у минулому році. В тому числі площі під озимою пшеницею і тритикале збільшилися на 2,2% – до 6,1 мільйона га, під житом – на 16,5%, до 169,3 тисячі га, під ріпаком – на 37,2%, до 899,2 тисячі га, а під ячменем – скоротились на 10,3%, до 881,5 тисячі га.
Україна в 2016 році, згідно з попередніми даними, зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.