Урожай озимих в Україні може скласти близько 29 мільйонів тонн

Урожай озимих зернових культур (пшениці, жита та ячменю) в Україні у 2017 році при збереженні сприятливих погодних умов може скласти близько 29 мільйонів тонн, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

"Сприятливі погодні умови під час осінньої посівної кампанії і нормальний хід зимівлі посівів створюють позитивні передумови для розвитку озимих культур... Таким чином, урожай озимих зернових може скласти 29 мільйонів тонн", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, посівні площі озимих зернових культур під урожай 2017 року становлять близько 7,2 мільйона га, що практично відповідає показникам минулого року.

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Згідно з повідомленням, площі під озимим житом поточного року збільшилися на 11% порівняно з 2016 роком, до 156 тисяч га, а під озимим ріпаком - на 73%, до 845 тисяч га. В асоціації прогнозують, що урожай озимого ріпаку в 2017 році складе близько 1,8 мільйона тонн, що на 690 тисяч тонн більше, ніж роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, українські аграрії під урожай озимих культур і зеленого корму 2017 року засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж у минулому році. В тому числі площі під озимою пшеницею і тритикале збільшилися на 2,2% – до 6,1 мільйона га, під житом – на 16,5%, до 169,3 тисячі га, під ріпаком – на 37,2%, до 899,2 тисячі га, а під ячменем – скоротились на 10,3%, до 881,5 тисячі га.

Україна в 2016 році, згідно з попередніми даними, зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.