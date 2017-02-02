Ізраїль може відновити імпорт українських яєць навесні – голова Мінагропроду

Ізраїль може навесні відновити імпорт української продукції птахівництва, припинений у січні минулого року у зв'язку з підозрою в її зараження сальмонелою, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на главу відомства Тараса Кутового.

"Для України відновлення експорту продукції птахівництва в Ізраїль є принциповим питанням. Є технічні формальності, ведеться активна робота між нашими країнами. Сподіваюся, це питання буде мати успішний результат", - наводяться в повідомленні слова міністра.

Згідно з повідомленням, на даний час Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та Ізраїльська ветеринарна служба ведуть переговори з цього питання.

За даними голови Госпродпотребслужбы Володимира Лапи, незабаром ізраїльські ветеринари планують відвідати Україну, перевірити роботу наших відомств і оцінити безпеку продукції.

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"Ми знаходимося в постійному діалозі з представниками ізраїльської ветеринарної служби. Найближчим часом планується візит наших ізраїльських колег в Україну для узгодження всіх питань", - цитує Лапу прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня Європейська комісія відновила припинений у грудні минулого року імпорт української птиці та яєць в країни ЄС з територій, на яких не були зафіксовані спалахи пташиного грипу.

6 грудня 2015 року Міністерство сільського господарства Ізраїлю припинило постачання яєць українського виробництва у зв'язку з підозрами про наявність у продукції бактерії сальмонели. Експорт було призупинено на час проведення необхідних досліджень. Україна запропонувала Ізраїлю лабораторно перевіряти кожну партію поставляються яєць для зняття побоювань і обмежень після інциденту.

У січні 2016 року, після проведених міністерством досліджень, тодішній міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко зазначив, що українська продукція не була заражена сальмонелою, і повідомив про те, що експорт незабаром буде відновлено. Однак відповідного розпорядження про відкриття ринку з боку ізраїльських ветеринарних відомств так і не надійшло.