Мінагропрод: іноземці та юрособи не зможуть купувати сільгоспземлі в Україні після скасування мораторію

У законопроекті про обіг сільськогосподарських земель має бути прописана норма, яка забороняє юридичним особам та іноземним інвесторам брати участь в аукціонах після скасування мораторію.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.

"Є ключові тези (у земельній реформі – УНІАН), які ми опрацьовуємо в міністерстві... Перше питання – питання виняткового участі громадян України. Вважаю, що на цьому етапі, якщо ми будемо робити певні кроки у земельній реформі, це мають бути тільки громадяни України, без іноземців та юридичних осіб", – сказав міністр.

Також, за словами Кутового, ціна на земельні ділянки, які будуть виставлятися на аукціонах, має бути не менше їх нормативно-грошової оцінки.

"Це унеможливить ризик скупки землі за безцінь. Нормативно-грошова оцінка на сьогодні коливається в більш або менш європейських діапазонах", – зазначив він.

І третій важливий момент, який, за словами міністра, повинен бути прописаний в законопроекті, стосується вигідних умов кредитування малих фермерів.

"Держава має гарантовано забезпечити фермерів дешевим ресурсом – не більше 7% річних у гривні, можливістю купувати землю для своїх потреб... Крім того, вони повинні мати першочергове право купівлі земельних ділянок, якщо проживають і працюють на цій території", – сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада подовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2018 року. 28 жовтня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.

Згідно з існуючим законодавством, термін дії мораторію буде автоматично продовжено до набрання чинності закону про обіг сільськогосподарських земель. Проект такого закону зараз розробляє Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з іншими відповідальними відомствами.

Експерти і суспільство розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземлі. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.