У Луганській області зафіксували черговий випадок АЧС

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) у Луганській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували зараження двох свиней у підсобному господарстві в смт Білокуракине Луганської області. Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Білокуракинській райдержадміністрації провела засідання та затвердила план дій з ліквідації АЧС, визначила межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней у 2017 році можуть становити більш як 1,5 млрд грн. За даними Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Загалом з початку 2017 року в Україні зареєстровано 21 спалах АЧС – у Луганській, Харківській, Полтавській (по 3), Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській (по 2), Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Донецькій, Київській (по 1) областях. У 2016 році в Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Держпродспоживслужба прогнозує, що цього року ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.