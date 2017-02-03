Аграрна партія презентувала дорожню карту земельної реформи

В Україні триває чергова фаза війни за землю. Урядовці і депутати своїми намаганнями «протягнути» рішення про негайне відкриття ринку землі підігрують інтересам олігархів і міжнародних корпорацій. Якщо такий ринок запрацює в нинішніх умовах, український народ буде пограбовано, а національне багатство скуплять за безцінь. Саме незавершеність земельної реформи дала підґрунтя для таких маніпуляцій. Аграрна партія не дозволить украсти українську землю.

2 лютого Аграрна рада Аграрної партії на своєму засіданні презентувала дорожню карту з підготовки земельної реформи, розроблену за останні кілька місяців експертами ради за участі власників землі, представників виробничої сфери, науковців та фермерів.

Дорожня карта включає 17 першочергових кроків, кожен із яких визначає напрямок розробки законодавчої бази. Підсумком цієї роботи стане запровадження цивілізованого обігу землі. Аграрна Рада при Аграрній партії також ухвалила спільну резолюцію, де окреслено головні проблеми земельного законодавства і запропоновано їх вирішення.

Учасники засідання були одностайними в оцінках діяльності влади, котра докладає зусиль для того, щоб внести розкол у лави аграріїв, схиляючи до сепаратних переговорів окремі профільні асоціації.

Натомість залишається поза увагою проведення самої земельної реформи та її мета – суттєве покращення рівня життя у сільській місцевості: підвищення соціальних стандартів, розвиток підприємництва, зростання доходів населення і зниження безробіття.

Розроблені і презентовані документи буде обговорено під час Земельних форумів, які відбудуться з ініціативи Аграрної партії по всій території України. За результатами дискусії з представниками місцевих громад, власниками землі, громадськими організаціями та експертами буде сформовано спільну позицію, що ляже в основу законотворчої роботи Аграрної ради Аграрної партії.

Перший захід відбудеться 10 лютого у Харкові і збере представників східних областей: Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Донецької.

Аграрна партія запрошує усіх бажаючих взяти участь у форумах, а також відкрита до ваших пропозицій. Просимо усіх охочих ознайомитися з проектами документів:

ПРІОРИТЕТИ ЗАВЕРШАЛЬНОГО ЕТАПУ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦІЇ «Соціально-економічні проблеми запровадження обігу землі сільськогосподарського призначення»

Резолюція форуму: «Проблеми та першочергові завдання завершення земельної реформи в Україні»

Ми також запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні щодо ключових пріоритетів земельної реформи, заповнивши електронну форму анкети за посиланням.

АНКЕТА щодо вивчення суспільної думки з питань майбутньої моделі обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні

За додатковою інформацією просимо звертатися до Центрального апарату Аграрної партії.