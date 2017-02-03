Україна в 2016 році збільшила експорт риби майже на 40%

Українські підприємства в 2016 році експортували продукції з риби та інших водних біоресурсів на 21,8 мільйона доларів, що на 39% більше, ніж роком раніше, повідомила прес-служба Ради з питань експорту продовольства (UFEB).

Згідно з повідомленням, у структурі експорту, як і в минулому році, переважали рибне філе (38%), готова або консервована риба та ікра (21%) і ракоподібні (20%). Сегменти свіжої та охолодженої, а також сушеної, солоної і копченої риби склали 7% експорту. На морожену рибу і молюсків в минулому році припало по 3%.

Прес-служба зазначила, що продажі свіжої та охолодженої риби в минулому році зросли в 9,6 рази, до 1,5 мільйона доларів, ракоподібних – у 4,2 рази, до 4,4 мільйона доларів, мороженої риби – в 2,6 рази, до 641 тисячі доларів, молюсків – в 2,4 рази, до 684 тисяч доларів.

Зазначається, що скорочення експорту не зафіксовано жодної з позицій.

Прес-служба додала, що, незважаючи на зростання за всіма позиціями, показники 2016 року досі відстають від 2014 року на 32%.

"Після втрати російського ринку ми нарощуємо експорт по всіх позиціях. Проте найбільші труднощі відчувають експортери, які здійснюють постачання в рамках групи "готова або консервована риба, ікра". Після падіння в 4,5 рази в 2015 році (до 4,6 мільйона доларів за 20,8 мільйона доларів у 2014 році) експорт по цій групі не демонструє явного відновлення", - цитує прес-служба аналітика UFEB Ганну Бурку.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становить 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).

Раніше Державне агентство рибного господарства повідомило, що вилов водних біоресурсів у водоймах України в січні-вересні 2016 року склав 40,9 тисячі тонн, що на 18,1% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.