В Україні закупівельна ціна на молоко зросла майже на 50%

Закупівельна ціна на молоко в Україні в січні цього року порівняно з січнем 2016 року зросла майже на 50%, повідомила прес-служба Асоціації виробників молока.

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Так, згідно з повідомленням, середня ціна на молоко екстра класу за рік зросла на 49% - до 9,43 грн за літр (із ПДВ). Порівняно з груднем 2016 року цей продукт подорожчав на 3,9%. Літр молока вищого сорту зріс у ціні в середньому на 46,6% порівняно з січнем 2016 року, і на 4,82% - з груднем 2016 року, до 8,81 грн. Найбільше за останній місяць подорожчало молоко першого сорту – на 7%, до 8,82 грн за літр. Річний приріст становив 48,2%.

Таким чином, за даними асоціації, роздрібні ціни на молоко в січні порівняно з груднем зросли в середньому на 12% - до 16,53 грн за літр. Кефір додав у ціні 10% - до 25,09 грн за літр. Ціна на йогурти в січні постійно коливалася й досягла свого піку 27 січня - 49 грн за літр, після чого опустилася до 46,62 грн.

За даними асоціації, вершкове масло на внутрішньому ринку за місяць подешевшало в середньому на 18 коп. станом на 3 лютого кілограм масла жирністю 82,5% коштував 167,6 грн.

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Експерти зазначають, що незабаром закупівельні ціни на молоко в Україні почнуть дещо знижуватися.

«Перші сигнали зниження цін на сировину для населення вже почалися. Наближення весни дає можливість закупівельникам знижувати цінову планку для тих регіонів, де ціна перевалила за 6 грн за літр», - повідомили в асоціації.

У зв'язку з цим переробники почали переглядати свої ціни ще із середини місяця. Але, як прогнозують в асоціації, у 2017 році молока в Україні буде недостатньо, й тому суттєво знизити ціну скоріш за все не вдасться.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, виробництво рідкого обробленого молока в Україні в 2016 році становило 926 тис. тонн, що на 4,1% менше, ніж за 2015 рік. Виробництво вершкового масла в 2016 році скоротилося на 0,7%, до 101 тис. тонн., жирних сирів – на 8%, до 113 тис. тонн, йогуртів та іншого ферментованої або сквашеного молока і вершків – на 1,4%, до 420 тис. тонн, спредів і жирових сумішей – на 21,1%, до 28,3 тис. тонн, а також молоковмісних продуктів – на 9,2%, до 141 тис. тонн. Водночас, українські підприємства за 2016 рік збільшили виробництво свіжого неферментованого сиру (в тому числі сиру з молочної сироватки та кисломолочного сиру) на 3,6%, до 69,6 тис. тонн.