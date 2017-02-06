Експорт масла з України зріс майже вдвічі

Обсяг експорту вершкового масла з України в січні 2017 року склав 605 тонн, що в 1,76 рази більше, ніж у січні минулого року, в грошовому вираженні експорт олії за звітний період зріс в 2,3 рази – до 2,3 мільйона доларів, говориться в митній статистиці, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби.

Згідно зі статистичними даними, імпорт вершкового масла в Україну в січні поточного року скоротився в натуральному вираженні на 21,4% - до 39 тонн. Разом з тим у грошовому вираженні імпорт цього продукту становить 185 тисяч доларів.

Експорт молока та вершків незгущені з України за звітний період зріс на 55,5% в натуральному вираженні – до 678 тонн та збільшився на 72,2% у грошовому вираженні – до 434 тисяч доларів. Імпорт цих продуктів у попередньому місяці склав 52 тонни, що майже в 5 разів більше, ніж у січні 2016 року. У грошовому виразі імпорт незгущені молока і вершків збільшився в 4 рази – до 90 тисяч доларів.

У ДФС також повідомили, що поставки з України за кордон згущеного молока та вершків у січні поточного року зросли в натуральному вираженні в 1,8 рази, а в грошовому – в 2,03 рази, до 3,08 тисячі тонн і 4,96 мільйона доларів. відповідно. Імпорт цієї продукції у звітний період становить 136 тонн проти 81 тонни в 2015 році. У грошовому виразі імпорт зріс в 1,5 рази - до 227 тисяч доларів.

Також вітчизняні виробники експортували в січні 315 тонн сиру, що на 39,4% більше показника за січень 2016 року. У грошовому вираженні обсяги експорту цієї продукції зросли на 64,5% - до 957 тисяч доларів.

Імпорт сиру до України за звітний період збільшився на 38,6% в натуральному і в 1,5 раза в грошовому вираженні – до 559 тонн і 2,49 мільйона доларів відповідно.

Читайте такожПраво на експорт молочної продукції в ЄС вже мають 14 українських підприємств

Як повідомляв УНІАН, обсяг експорту сиру з України в 2016 році становить 8 тисяч тонн, що на 25,9% менше, ніж за 2015 рік. Експорт несгущенного молока і вершків зріс на 19,3% – до 10,5 тисячі тонн, вершкового масла – на 2,5%, до 12,1 тисячі тонн, а згущеного молока та вершків – скоротився на 17,6%, до 51,9 тисячі тонн.