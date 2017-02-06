Голова Мінфіну повідомив, коли Україна підготує проект земельної реформи

Україна досягла домовленості з Міжнародним валютним фондом про підготовку законопроекту про земельну реформу до кінця травня поточного року, повідомив сьогодні журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Потрібно підготувати законопроект і подати його до кінця травня", - сказав міністр.

За його словами, паралельно з цим законопроектом необхідно підготувати і нормативну базу для його застосування.

Раніше міністр повідомив, що Україна розраховує завершити переговори з Міжнародним валютним фондом щодо третього перегляду програми реформ до кінця тижня.

Читайте такожРада продовжила мораторій на продаж сільгоспземлі до 2018 року

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2016 року Верховна Рада подовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2018 року. 28 жовтня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.

Згідно з існуючим законодавством, термін дії мораторію буде автоматично продовжено до набрання чинності закону про обіг сільськогосподарських земель. Проект такого закону зараз розробляє Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з іншими відповідальними відомствами.

Експерти та суспільство розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземлі. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.