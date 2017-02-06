В Україні зафіксували черговий спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Кіровоградській області.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління безпеки харчових продуктів і ветеринарії Головного управління госпотребслужбы в Кіровоградській області Юрій Травкін, ветеринари зафіксували спалах африканської чуми у господарстві, яке вирощувало диких свиней з метою розведення в селі Грузьке Кіровоградського району.

Діагноз АЧС сьогодні підтверджений лабораторними дослідженнями.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Кіровоградської райдержадміністрації провела засідання та затвердила план дій з ліквідації АЧС, визначила межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалах вірусу африканської чуми свиней в 2017 році можуть скласти більше 1,5 мільярда гривень. За даними Госпродпотребслужбы, якщо існуюча тенденція поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати збільшаться на 5-7,5 мільярда гривень.

В цілому з початку 2017 року в Україні зареєстровано понад 20 спалахів АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих та здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.