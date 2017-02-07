У випадку з агрохолдингом Бахматюка потрібен мудрий та господарський підхід - Кубів

10:50, 07 лютого 2017
Агро
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Перший віце-прем'єр прокоментував реструктуризацію боргів «Укрлендфармінг» перед НБУ.

Степан Кубів прокоментував / Фото УНІАН

Україна не зможе конкурувати на міжнародному аграрному ринку, якщо не захистить свого національного виробника, який в результаті війни і девальвації гривні опинився у важкому фінансовому стані, як це сталося з агрохолдингом «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка, - заявив вчора після круглого столу, присвяченому угоді про вільну торгівлю між Україною та Канадою, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

За його словами, Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) не має права впливати на Національний банк, який є незалежною від уряду структурою. Однак може висловлювати свою оцінку ситуації між бізнесменом і НБУ «з точки зору оцінки економічних процесів».

«Є організаційна, правова складові, та є домовленості, які повинні враховувати ситуацію на ринку. Кредити бралися у валюті – курс виріс в три рази. Якщо ми говоримо про невиконання тих чи інших зобов'язань або зміну зобов'язань, то потрібно враховувати зміну ринку – на Сході у нас війна, багато бізнесменів (не тільки Бахматюк) втратили підприємства на окупованих територіях. Там 20% економіки втрачено», - пояснив Кубів.

Кубів наголосив, що у випадку з агрохолдингом Бахматюка потрібен не формальний, а «мудрий і господарський» підхід.

«Тут потрібно підходити по-мудрому, по-господарському, але кожен український виробник повинен бути захищений. Тому що тільки розвиток свого виробника дозволить нам конкурувати на європейському і американському світових ринках», - заявив перший віце-прем'єр.

Кубів наголосив, що Кабмін зі свого боку готовий підтримати різні кроки, спрямовані на пошук компромісних рішень, що дозволяють зберегти найбільшого українського виробника аграрної продукції.

«Я принципово виходжу з того, що уряд повинен максимально докласти зусиль, щоб підняти національного товаровиробника на внутрішньому ринку, підняти стандарти нашої продукції до міжнародних стандартів. І відповідно, вітчизняна продукція повинна бути конкурентною на світових ринках. Під час візиту в Індію я побачив величезний ринок – півтора мільярда людей. Індія, Непал, Бангладеш - нас там чекають, там великі можливості», - сказав перший віце-прем'єр.

Нагадаємо, власник найбільшого українського агрохолдингу «Укрлендфармінг» звернувся за допомогою до президента і прем'єр-міністра, заявивши, що Національний банк відмовляється йти на переговори з реструктуризації кредитів рефінансування, тим самим блокуючи переговори з міжнародними інвесторами компанії. У свою чергу Бахматюк готовий до реструктуризації навіть на більш жорстких умовах, ніж ті, що були запропоновані державою екс-акціонерам «Приватбанку». Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий підтримати національного виробника і не дозволить НБУ тиснути на «Укрлендфармінг».

Глава Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) Костянтин Ворушилін запропонував реструктуризувати заборгованість власника «Укрлендфармінг». «Якщо ж говорити про Бахматюка і Жеваго, то так, вони робили запозичення у власні підприємства, але вони вкладали в економіку країни. Я вважаю, що в даному випадку потрібно говорити про те, щоб дати можливість тим же власникам, нехай через два-три роки або навіть п'ять-десять років, повернути гроші», - сказав він.

Голова НБУ Валерія Гонтарєва заявила, що Нацбанк не розглядає реструктуризацію кредитів рефінансування, так як це нібито не передбачено законодавством.

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Теги: #Кубів#Бахматюк#Укрлендфармінг