МВФ вимагає від України якнайшвидшого прийняття законопроекту про приватизацію "Укрспирту" - Мінагропрод

Міжнародний валютний фонд вимагає від України якнайшвидшої приватизації монополіста на українському ринку спирту - державного підприємства «Укрспирт», у зв'язку з чим міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий сподівається на те, що депутати приймуть відповідний законопроект на поточній сесії Верховної Ради. Про це повідомила прес-служба Мінагропроду.

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«Законопроект про приватизацію «Укрспирту» має бути прийнятий вже на цій сесії. Питання є нагальним. Є відповідна вимога від МВФ. Є велика потреба сприяти детінізації ринку спирту, залучати інвестиції в розвиток і модернізацію підприємств спиртової галузі», – наводяться в повідомленні слова Кутового.

Прес-служба додала, що крім проекту закону про приватизацію «Укрспирту», Мінагропрод подав на розгляд парламенту ще 10 ініціатив.

«В цілому, з 11 законопроектів, поданих до Верховної Ради, 7 вже були розглянуті профільними комітетами парламенту і рекомендовані до прийняття за основу», - наголошується в повідомленні.

Зокрема, йдеться про законопроекти про органічне виробництво, дитяче харчування та скасування деяких законів щодо держрегулювання виробництва і реалізації цукру. Також Мінагропрод ініціює внесення змін в закони про Держземкадастр, про особливості страхування сільгосппродукції з держпідтримкою, про вивізне мито на живу худобу та шкіряну сировину, безпеки продуктів харчування і т. д.

«Ми сподіваємося на конструктивну та ефективну роботу депутатів. Розгляд наших законопроектів і прийняття відповідних рішень вкрай важливо не тільки для розвитку аграрного сектора, але і для розвитку економіки всієї країни. Більшість наших запитань вимагають виважених, але і, що дуже важливо, оперативних рішень», - цитує прес-служба Кутового.

Як повідомляв УНІАН, «Укрспирт» до цих пір знаходиться в списку заборонених до приватизації підприємств. Вартість держпідприємства Кутовий оцінює в 200-400 млн дол.

Рішення про виключення держкомпаній з цього списку приймає Верховна Рада. Кабмін подав відповідну ініціативу на початку травня минулого року, але парламент ще не ухвалив рішення з цього питання. За даними Кутового, приблизні доходи від приватизації спиртозаводів становитимуть близько 5-6 млрд грн, а тіньовий обіг спирту знизиться до 12% з нинішнього показника понад 40%.

Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод.