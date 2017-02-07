Чума свиней крокує Україною: небезпечне захворювання зафіксували одразу в п'яти областях

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Дніпропетровській, Херсонській, Вінницькій, Полтавській і Харківській областях.

Як повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ветеринари зафіксували загибель від АЧС свиней в підсобних господарствах в місті Нікополь (Дніпропетровська область), селі Малі Копані (Херсонська область), селі Высшеольчедаев та смт Муровані Курилівці (Вінницька область), смт Чутове (Полтавська область) і селі Великі Проходи (Харківська область).

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями. При цьому Госпродпотребслужба не уточнює кількість заражених тварин.

Крім того, ветеринари виявили трупи двох свиней, загиблих від АЧС, в селі Морозівка (Вінницька область).

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС державні надзвичайні протиепізоотичні комісії на місцях провели засідання і затвердили плани дій з ліквідації АЧС, визначили межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней в 2017 році можуть скласти більше 1,5 мільярда гривень. За даними Госпродпотребслужбы, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

Всього з початку 2017 року в Україні зареєстровано 30 спалахів АЧС – у Луганській, Харківській, Полтавській (по 4), Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій (по 3), Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Донецькій, Київській (по 1). У 2016 році В Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Госпродпотребслужба прогнозує, що в поточному році ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.