Україна експортує рекордні півмільйона тонн цукру - прогноз

Українські підприємства в 2016-2017 маркетинговому році (МР, вересень 2016 року - вересень 2017 року) експортують рекордний за весь час незалежності України обсяг цукру – понад 500 тисяч тонн, що в 4,4 раза більше, ніж роком раніше, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор".

"З початку 2016-2017 МР українські цукровари вже поставили на зовнішні ринки 409,7 тисячі тонн цукру, тому дуже ймовірно, що за цей маркетинговий рік буде експортовано понад 500 тисяч тонн солодкого піску", - наводяться в повідомленні слова керівника аналітичного відділу асоціації Руслани Бутило.

За даними прес-служби, в січні 2017 року українські виробники експортували 65,15 тисячі тонн цукру на суму 32,6 мільйона доларів, що вдвічі менше показника за грудень минулого року.

Найбільше цукру відвантажили в Туреччину (12,9 тисячі тонн), Шрі-Ланку (12,0 тисячі тонн), М'янму (5,6 тисячі тонн), Швейцарії (4,3 тисячі тонн), Ізраїль (4,3 тисячі тонн) та інші країни (25,1 тисячі тонн).

Згідно з повідомленням, оптово-відпускні ціни на цукор за перший місяць поточного року зросли в середньому на 5,5% і зараз коливаються в межах 14,10-14,50 гривні/кілограм.

В асоціації пояснюють таку ситуацію насамперед зростанням цін на світовому ринку, оскільки за вказаний період ціни на цукор на Лондонській біржі зросли майже на 4% (на 20,1 долара/тонна), а на цукор-сирець з тростини на Нью-Йоркській - на 6% (на 25,3 долара/тонна).

Читайте такожУкраїна збільшила експорт аграрної продукції

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, Україна в 2016 році експортувала рекордний обсяг цукру – 465,9 тисячі тонн.

11 січня українські заводи завершили сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року. За цей період вони переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн. Всього в Україні в сезон цукроваріння працювало 42 цукрових заводи.

У 2016 році аграрії зайняли під буряком 284 тисяч га проти 239 тисяч га у 2015 році.

В 2015-2016 МР аграрії експортували 113 тисяч тонн цукру.