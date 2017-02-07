Експерти констатують зростання цін на продукти харчування і прогнозують подальше подорожчання

Експерти прогнозують подорожчання яловичини і свинини в поточному місяці в межах 5-7% в зв'язку з ростом закупівельних цін на живу худобу, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

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«Зараз спостерігається зростання закупівельних цін на живу худобу, що пов'язано з малою пропозицією биків і корів високої вгодованості, наявністю експортних контрактів та зміною системи оподаткування, що сильно впливає на виробників продукції тваринництва. Тому в лютому очікується зростання цін на м'ясо на 5-7%», - повідомила прес-служба, не уточнивши, в яких межах опиняться ціни за підсумками місяця.

В асоціації додали, що в січні 2017 року порівняно з груднем минулого року яловичина подорожчала на 5% у зв'язку з низьким рівнем пропозиції цього м'яса на ринку, викликаним довгими зимовими святами. У той же час вартість свинини за звітний період майже не змінилася, а курятина подорожчала на 1%.

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Прес-служба додала, що крім м'ясної продукції, в січні додали в ціні і всі інші групи продуктів харчування. При цьому в лютому очікується їх подальше подорожчання на 2-3%.

«Зростання цін на іншу продукцію пов'язане зі зниженням пропозиції на ринку, наприклад, гречки, і підвищенням виробничих витрат за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати», - пояснили в асоціації.

Як повідомляв УНІАН, за даними Асоціації виробників молока, роздрібні ціни на молоко у січні 2017 порівняно з груднем минулого року зросли в середньому на 12% - до 16,53 грн за літр. Кефір додав в ціні 10% - до 25,09 грн за літр. Ціна на йогурти в січні постійно коливалася і досягла свого піку 27 січня - 49 грн за літр, після чого опустилася до 46,62 грн.