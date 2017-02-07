Україні знадобиться 3-5 років для завершення комплексної земельної реформи - експерт

«Ми вважаємо, що нам потрібно 3-5 років для завершення земельної реформи в Україні. Чим швидше ми її завершимо, тим краще, тому що всі «сірі схеми», накопичені в нашій країні, викликані тим, що ми не відпрацювали земельне законодавство», - сказав він.

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Скоцик зазначив, що земельна реформа в Україні розпочалася ще в 1990 році, проте досі так і не було розроблено законодавство, яке б дозволило використовувати всі інструменти регулювання обороту земель.

За словами експерта, «Аграрна партія» розробила і презентувала дорожню карту проведення реформи, в якій розписано покроковий план дій для подальшого удосконалення земельних відносин.

«Перше, що нам потрібно зробити, це провести інвентаризацію всіх земель, які є на сьогодні в Україні. За 26 років цього ніхто не зробив. Друге - нам треба завершити формування земельного кадастру. Чиновники кажуть, що він наповнений на 80%, а експерти - від сили на 40%. Також нам треба ввести земельний державний банк, розвести межі земель приватної, комунальної і державної власності тощо», - зазначив Скоцик, додавши, що тільки після цього можна говорити про ринок землі.

На його думку, якщо мораторій на продаж земель сільгосппризначення буде скасований без прийняття відповідних законодавчих ініціатив, це призведе до розкрадання земель і, як наслідок, обезземелення селян.

Скоцик додав, що при проведенні земельної реформи необхідно приймати до уваги інтереси всіх учасників земельних відносин - селян, пайовиків, малих фермерів і власників агробізнесу. З цією метою «Аграрна партія» сформувала експертну групу, що складається з представників аграрних асоціацій та незалежних експертів, яка розробляє відповідні ініціативи з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. Після того, як вони будуть прийняті, глава «Аграрної партії» пропонує винести обговорення майбутньої моделі обороту сільгоспземель на всеукраїнський референдум.

Також «Аграрна партія» планує в найближчі два місяці провести низку «земельних форумів» у різних містах України, на яких буде обговорюватися майбутній проект реформи галузі. Зустрічі пройдуть в Харкові (10 лютого), Кропивницького (23 лютого), Львові (3 березня), Полтаві (21 березня) і Києві (24 березня).

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Україна досягла домовленості з Міжнародним валютним фондом про підготовку законопроекту про земельну реформу до кінця травня поточного року.

На поточний момент Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з іншими відповідальними відомствами розробляє законопроект про обіг сільгоспземель, після прийняття якого зможе бути скасований мораторій на їх продаж. Як раніше зазначав міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий, в даному проекті закону обов'язково повинна бути прописана норма, яка забороняє юридичним особам та іноземним інвесторам брати участь в аукціонах після скасування мораторію. Також, за його словами, ціна на земельні ділянки, які будуть виставлятися на аукціонах, повинна бути не менше їх нормативно-грошової оцінки. Крім того, держава має забезпечити фермерів дешевим грошовим ресурсом – не менше 7% річних у гривні, - щоб вони могли купувати землю для своїх потреб.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до 2018 року.

Експерти і суспільство розділилися в думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземлі. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупки землі зарубіжними компаніями.