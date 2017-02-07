Новий білорусько-російський конфлікт: Лукашенко образився через заборону на поставки продовольства до РФ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликає Росію розбиратися, перш ніж вводити заборону на поставки продовольства з Білорусі.

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"Звичайно, ми не загинемо. Ми абсолютно не загинемо. Сьогодні глобалізований світ. Так, буде складно втратити російський ринок, ще щось. Не весь ми його втратимо. Навіть якщо Данкверт захоче, не вийде. Але тим не менш навіщо це мені незрозуміло. Я ніяк не можу зрозуміти, навіщо це робиться", - заявив президент, передає БЕЛТА.

Голова Білорусі зазначив, що дійсно часом виявляються спроби поставок за сірими схемами. "Але при чому тут Мінська область? Шахраїв вистачає, - зауважив Лукашенко. - Навіщо ж ви закриваєте, перш ніж розібратися. Якщо ви в Мінській області побачите хоч один грам поганого м'яса, закривайте повністю країну".

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Голова держави звернув увагу і на питання поставок на російський ринок переробленої сільгосппродукції. "Що ми тут порушуємо? Нічого. Ми купуємо і переробляємо продукцію. Точно так ми можемо купити в Україні, в Польщі м'ясо. Переробити його на підприємствах, отримавши новий продукт, і поставляти на всі ринки", - сказав Лукашенко.

При цьому він підкреслив, що в Білорусі не так багато вільних потужностей для переробки закордонної сировини, і в основному вони використовують продукцію вітчизняного АПК. "Якщо у нас є вільні потужності, щоб додатково переробити, це 3%. У нас свої переробні підприємства завантажені повністю. І що, ці 2-3% якусь загрозу мають для Росії?" - поставив риторичне запитання голова держави.

У той же час Міністерство внутрішніх справ Білорусі почало дослідчу перевірку дій чиновників російської Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

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У повідомленні МВС зазначається, що в діях чиновників містяться ознаки злочинів. Мова, зокрема, йде про дискредитацію ділової репутації конкурентів (ст. 249 Кримінального кодексу Республіки Білорусь).

«Окремі посадові особи Россільгоспнагляду в інтересах, не пов'язаних з їх професійною діяльністю, без наявності достатніх підстав та в порушення норм міжнародного права обмежували можливість реалізації білоруської продукції на території Російської Федерації, а також здійснювали розповсюдження недостовірної інформації, що дискредитує вітчизняних виробників», — підкреслюється в заяві МВС.

За даними відомства, тільки прямі збитки сільськогосподарських підприємств Мінської області, права яких на поставку продукції в Росію були обмежені рішеннями Россільгоспнагляду, становили близько 5 млн білоруських рублів (приблизно $2,63 млн).

У МВС заявили, що зібрані його фахівцями докази будуть передані в Слідчий комітет «для дачі правової оцінки».

З 6 лютого Росія заборонила поставки яловичини і яловичих субпродуктів з Мінської області Білорусі через реекспорт продукції українського і європейського виробництва. Россільгоспнагляд вважає, що Білорусь реекспортувала в Росію мінімум 15 000 т української яловичини в 2016 р.

Россільгоспнагляд 6 лютого заборонив ввезення понад 37 т яловичини, виробленої в Мінській та Могилевській областях Білорусі.

3 лютого Лукашенко доручив міністру внутрішніх справ країни Ігорю Шуневичу порушити справу відносно керівника Россільгоспнагляду Сергія Данкверта.