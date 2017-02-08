Гройсман закликав моніторити ціни, щоб інфляція "не з'їдала" зростання зарплат

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав приділяти більше уваги моніторингу цін, щоб інфляція не «з'їдала» те зростання зарплат, яке вдалося забезпечити за рахунок зростання економіки. Про це очільник уряду сказав на засіданні уряду.

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«Що ми побачили від цифр за 2016 рік? Макроекономічна стабілізація відбулася, економічне зростання відновлено. Як результат - зменшення безробіття, збільшення реальної заробітної плати, збільшення мінімальної зарплати ... Україна починає вставати з колін завдяки роботі багатьох людей, - сказав Гройсман. - Але треба більше уваги приділяти моніторингу цін. Люди кажуть, що зросли ціни на 20-30%, наприклад, на молочку. Важливо, щоб зростання зарплати не з'їдало зростання цін. Ми зараз можемо компенсувати будь-який попит».

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, інфляція в Україні у січні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, груднем 2016 року, прискорилася до 1,1% з 0,9%, зафіксованих у грудні до листопада. У річному вираженні - січень 2017 року до січня 2016 року - інфляція прискорилася до 12,6% з 12,4% місяцем раніше.

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Зростання ВВП України у 4-му кварталі 2016 року, за попередніми оцінками Державної служби статистики, становило 4,5-4,8% порівняно з 4-м кварталом 2015 року. Зростання промвиробництва за підсумками 2016 року становило 2,4%.

Також, за даними Держстату, середньомісячна зарплата у 2016 році зросла на 23% - до 5183 грн. При цьому заборгованість з виплати зарплат з початку 2016 року скоротилася на 4,8% і на 1 січня 2017 року становила 1,8 млрд грн.

За попередніми оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, зростання економіки України за підсумками 2016 року становило близько 2%, зростання промислового виробництва - 2,4%, а зведений індекс виробництва перевищив 4%.

Уряд закладає у 2017 році зростання економіки на рівні 3% за інфляції 8,1% і середньорічному курсі гривні 27,2 грн за 1 долар. Прогнози ключових кредиторів країни і міжнародних рейтингових агентств трохи менш оптимістичні: на їх думку, зростання економіки України у поточному році становитиме 2-2,5%, але в подальшому зростатиме у середньому до 4% на рік.