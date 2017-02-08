Україна скоротила експорт молочних продуктів на 9%

Українські підприємства в 2016 році експортували 109,3 тисячі тонн молочної продукції, що на 9% менше, ніж роком раніше, повідомила прес-служба Ради з питань експорту продовольства (UFEB).

Згідно з повідомленням, основу експорту минулого року становили молоко і згущені вершки (48%), масло (11%) та сири (7%).

Так, за даними аналітиків, експорт згущеного молока та вершків у 2016 році скоротився порівняно з 2015 роком на 12% - до 51,9 тисячі тонн. Найбільше цієї продукції за кордон поставили "Вінницький молочний завод "Рошен" (14% від загального обсягу),"Ічнянський молочно-консервний комбінат" (13%), "Транспортно-експедиторське підприємство "Вертикаль" (10%), "Білоцерківська агропромислова група" (7%) і "Овруцький молочно-консервний комбінат" (6%).

Разом з тим, згідно з інформацією UFEB, поставки масла за кордон у минулому році зросли на 2,6% і становили 12,1 тисячі тонн. Головними експортерами цієї продукції минулого року стали "Вінницький молочний завод "Рошен" (23% від загального обсягу), "Агропродекспорт" (11%), "Доменік" (9%), "Старокостянтинівський молочний завод" (6%), "Адамас" (6%).

Прес-служба UFEB також повідомила, що експорт сирів в 2016 році скоротився на 26% порівняно з 2015 роком – до 8,1 тисячі тонн. Найбільше сирів в минулому році експортували "КОМО-Експорт" (27%), дочірнє підприємство "Лакталіс-Україна" (16%), "Клуб Сиру" (12%), "Бель Шостка Україна" (9%) і "Мілкіленд-Україна" (7%).

За інформацією експертів, основними імпортерами української молочної продукції в минулому році стали Казахстан (16%), Молдова (13%), Туркменістан (8%), Грузія (7%), Пакистан (5%), Вірменія, В'єтнам і Бангладеш (4%), а також Китай і Єгипет (по 3%).

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Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби, експорт сиру з України в 2015 році скоротився порівняно з 2014 роком в 1,8 рази – до 10,8 тисячі тонн. Експорт несгущенного молока і вершків зріс на 27% – до 8,8 тисячі тонн, вершкового масла – на 4%, до 11,8 тисячі тонн, а згущеного молока та вершків – на 19%, до 59 тисяч тонн.

Згідно з інформацією Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію та насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).