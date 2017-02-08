Кабмін затвердив порядок розподілу дотацій для агросектора

Кабінет міністрів України в ході свого засідання у середу, 8 лютого, затвердив порядок рівномірного щомісячного розподілу дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ.

Документ представив міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий.

"Уряд хоче запропонувати аграріям компенсаторний механізм, який би давав можливість підтримати їх у контексті скасування спеціального режиму оподаткування... Бюджетна дотація виплачується щомісячно, у відповідності з коефіцієнтом пропорційності, який розраховується ДФС в залежності від сплаченої суми ПДВ і певного виду діяльності", - повідомив міністр.

За словами Кутового, бюджетна дотація буде надаватися сільгоспвиробникам, які займаються, насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку галузі птахівництва буде направлено не більше 50% від загальної суми держпідтримки.

Міністр нагадав, що поточного року на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,5 мільярда гривень, що становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції.

"Цього року ми збільшили підтримку аграріїв у 20 разів порівняно з минулим роком", - сказав він.

Кутовий додав, що бюджетні кошти на підтримку галузі будуть розподілятися автоматично через ГФС і казначейство. При цьому саме аграрне міністерство не буде брати участь у даному процесі.

"ДФС формує список всіх платників податків, передає його в казначейство, і казначейство в автоматичному режимі здійснює виплату. Міністерство аграрної політики та інші органи не мають на це ніякого впливу", - повідомив міністр.

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи поданий порядок розподілу коштів, зазначив, що підтримує автоматичний механізм виплати.

"Ми передбачили понад 5 мільярдів гривень на підтримку реального сільськогосподарського виробництва. Я б хотів, щоб кожна гривня потрапила туди, де вона має своє призначення, конкретному виробникові автоматично, без якого-небудь впливу", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, згідно з ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства, у Бюджетному кодексі України закріплена норма про спрямування 1% від валового виробництва сільськогосподарської продукції на підтримку аграрного сектора. Дана норма буде діяти в 2017-2021 роках. Таким чином, обсяг держпідтримки аграрного сектора складе 5,5 мільярда гривень. За прогнозами Кутового, 2017 року сума держпідтримки становитиме понад 6 мільярдів гривень.