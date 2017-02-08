В Україні зафіксували чергові спалахи чуми свиней

Як повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, ветеринари зафіксували загибель від АЧС свиней у підсобних господарствах в селах Поліське (Рівненська обл.) і Велика Самара (Харківська обл.), а також у фермерському господарстві «Новоселиця» в Черкаській області.

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Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями. При цьому Держпродспоживслужба не уточнює кількості заражених тварин.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС державні надзвичайні протиепізоотичні комісії на місцях провели засідання і затвердили плани дій з ліквідації АЧС, визначили межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозами Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), збитки державного бюджету України через спалахи вірусу африканської чуми свиней у 2017 році можуть становити більш як 1,5 млрд грн. За даними Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

Загалом з початку 2017 року в Україні зареєстровано 30 спалахів АЧС – у Луганській, Харківській, Полтавській (по 4), Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій (по 3), Миколаївській, Одеській, Тернопільській, Донецькій, Київській областях (по 1). У 2016 році в Україні було зареєстровано 91 випадок зараження АЧС. Враховуючи існуючу динаміку поширення захворювання, Держпродспоживслужба прогнозує, що цього року ветеринари зафіксують близько 100-110 випадків зараження АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.