Росія візьме білоруські продукти "під конвой"

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства, передає РБК.

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У Россільгоспнагляді відзначили, що такий захід було вирішено ввести на прохання білоруської сторони, оскільки раніше в Мінську неодноразово висловлювали думку, що вся продукція невідомого походження, яка нібито надходить з Білорусі, насправді є фальсифікатом, виробленим на території Росії.

«Це (відстеження продукції Россільгоспнаглядом - ред.) дозволить уникнути претензій білоруської сторони, оскільки весь шлях буде простежуватися в інформаційних системах «Аргус» і «Меркурій», — підкреслили у відомстві, додавши, що для цього в спеціальному розділі інформаційної системи «Аргус» буде організований облік підконтрольних держветнагляду товарів, що надходять з Білорусі.

Россільгоспнагляд також повідомив, що рішення про подальше використання тваринницької продукції, що надійшла з Білорусі, керівникам російських органів управління ветеринарією необхідно буде приймати після перевірки наявності інформації про проходження партії через кордон в автоматизованій системі «Аргус».

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Напередодні в Россільгоспнагляді заявили, що Білорусь не забезпечує потрібного ветеринарного контролю своєї продукції, і у ввезеній з території цієї країни яловичині постійно виявляються небезпечні мікроорганізми. У відомстві підкреслили, що якщо в Мінську не вживуть екстрених заходів для посилення контролю над якістю, Росія може обмежити її імпорт з усієї території Білорусі.

З 6 лютого 2017 року Россільгоспнагляд вже обмежив постачання в Росію яловичини і яловичих субпродуктів з підприємств Мінської області, пояснивши це численними порушеннями нормативів. Раніше в Россільгоспнагляді говорили, що на території Мінської області реалізуються «шахрайські схеми з поставками в Росію української та європейської м'ясосировини, яке видається за білоруську».

У свою чергу президент Білорусі закликав Росію розбиратися, перш ніж вводити заборону на поставки продовольства.

Також Міністерство внутрішніх справ Білорусі почалр дослідчу перевірку дій чиновників російської Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд). На думку МВС країни, в діях чиновників містяться ознаки злочинів. Мова, зокрема, йде про дискредитацію ділової репутації конкурентів (ст. 249 Кримінального кодексу Республіки Білорусь).